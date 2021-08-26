Замаскировал под нападение на кафе: в Харькове 18-летний парень убил тещу и сам вызвал полицию
Источник:Департамент уголовного розыска
В одном из кафе Харькова 18-летний парень убил собственную тещу. После он вызвал полицию и сообщил, что на нее напали. Впоследствии полицейские поняли, что молодой человек обманывает. Убийцей является именно он.
Вечером 25 августа парень позвонил в полицию и рассказал, что нашел убитой свою тещу в кафе. Она была владелицей заведения. Впоследствии полицейские увидели, что, кроме убийства, произошла еще и кража.
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Больше никого не было
Полицейские обнаружили связанное, окровавленное тело женщины. На голове у нее был мешок. В ходе исследования правоохранители увидели, что кафе еще и обокрали. Исчезли деньги, алкоголь в большом количестве и несколько бокалов.
Полицейские поняли, что ситуация странная. Ведь кроме убитой тещи и ее зятя, больше никого не было. Они начали обыскивать место инцидента. Оказалось, что убийцей является сам заявитель. Произошло это во время конфликта.
Сильно порезал
- Злоумышленник нанес много ножевых ранений. Также парень бил ее по голове.
- От многочисленных травм женщина скончалась на месте.
- Тогда молодой человек вызвал полицию и сказал, что на кафе напали неизвестные.
- Таким образом он хотел замаскировать свое преступление.
- Нож и другие предметы преступления полицейские изъяли.
- Злоумышленника задержали. Сейчас ему готовят подозрение и избирают меру пресечения.
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