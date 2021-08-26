Замаскировал под нападение на кафе: в Харькове 18-летний парень убил тещу и сам вызвал полицию

В одном из кафе Харькова 18-летний парень убил собственную тещу. После он вызвал полицию и сообщил, что на нее напали. Впоследствии полицейские поняли, что молодой человек обманывает. Убийцей является именно он.

Вечером 25 августа парень позвонил в полицию и рассказал, что нашел убитой свою тещу в кафе. Она была владелицей заведения. Впоследствии полицейские увидели, что, кроме убийства, произошла еще и кража.

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Больше никого не было

Полицейские обнаружили связанное, окровавленное тело женщины. На голове у нее был мешок. В ходе исследования правоохранители увидели, что кафе еще и обокрали. Исчезли деньги, алкоголь в большом количестве и несколько бокалов.

Полицейские поняли, что ситуация странная. Ведь кроме убитой тещи и ее зятя, больше никого не было. Они начали обыскивать место инцидента. Оказалось, что убийцей является сам заявитель. Произошло это во время конфликта.

Сильно порезал

Злоумышленник нанес много ножевых ранений. Также парень бил ее по голове.

От многочисленных травм женщина скончалась на месте.

Тогда молодой человек вызвал полицию и сказал, что на кафе напали неизвестные.

Таким образом он хотел замаскировать свое преступление.

Нож и другие предметы преступления полицейские изъяли.

Злоумышленника задержали. Сейчас ему готовят подозрение и избирают меру пресечения.

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