Замена Козловского не сработала: во Львове отменили концерт гастролера в России

Вечером 18 мая во Львовском клубе "Галерея рыцарей" так и не состоялось выступление популярного исполнителя Рождена Анусси, который неоднократно выступал в России. Заметим, что ранее на эту дату был назначен концерт Виталия Козловского, который также был отменен из-за его гастроли 9 мая в Москве.

Соответствующая информация появилась на официальной Facebook-странице националистического сообщества C14.

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"Во Львове выступление Рождена Анусси, который должен был петь вместо Козловского, также отменили. Он должен был заменить на концерте во Львове скандального Виталия Козловского, который 9 мая выступил в Москве. Однако стало известно и о многочисленных гастролх Рождена в России. Победа – за патриотическим Львовом", – говорится в сообщении.

Напомним, 9 мая в Москве в районе Солнцево на концерте ко Дню Победы выступил украинский певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский. Сам впоследствии исполнитель заявил, что не считает свое выступление в России предательством и не боится травли, ведь он продвигал там "украинскую идею и нашу правду простым людям".



В связи со скандалом который разгорелся, организаторы вынуждены были отменить его концерт во Львове, запланированный на 18 мая, а на его место пригласили Рождена Ануси. Однако местные активисты отметили, что тот активно концертирует в России, и начали вести переговоры с владельцами клуба об отмене еще одного концерта.