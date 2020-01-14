Замена российской нефти: Беларусь рассматривает Украину как возможного поставщика

Покупать российскую нефть на условиях, предложенных Кремлем, Беларусь не планирует. Правительство и нефтеперерабатывающие заводы страны ищут альтернативные маршруты поставок. Как варианты, рассматривают Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

О намерениях Беларуси заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, сообщает БелТА.

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Это просто экономически нецелесообразно (покупать нефть по условиям России – 24 канал). Продолжается переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения,

– отметил Крутой.

По его словам, Россия будет ощущать отказ от белорусского рынка. Ведь страна является крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта).

Сейчас переговоры продолжаются. Вице-премьер надеется, что проблему удастся решить в ближайшее время. Пока что навстречу белорусскому рынку пошла только российская компания "Славнефть" Михаила Гуцериева. Крутой также назвал "все возможные страны" – альтернативы поставок нефти: "и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан".

Споры Беларуси и России относительно нефти: что известно