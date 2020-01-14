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      Замена российской нефти: Беларусь рассматривает Украину как возможного поставщика

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      Беларусь рассматривает Украину как возможного поставщика нефти / glavcom.ua

      Покупать российскую нефть на условиях, предложенных Кремлем, Беларусь не планирует. Правительство и нефтеперерабатывающие заводы страны ищут альтернативные маршруты поставок. Как варианты, рассматривают Украину, Польшу, страны Балтии, Казахстан и Азербайджан.

      О намерениях Беларуси заявил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой, сообщает БелТА.

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      Это просто экономически нецелесообразно (покупать нефть по условиям России – 24 канал). Продолжается переговорный процесс. Мы разослали всем свои предложения,
      – отметил Крутой.

      По его словам, Россия будет ощущать отказ от белорусского рынка. Ведь страна является крупным потребителем российской нефти (примерно 10% российского экспорта).

      Сейчас переговоры продолжаются. Вице-премьер надеется, что проблему удастся решить в ближайшее время. Пока что навстречу белорусскому рынку пошла только российская компания "Славнефть" Михаила Гуцериева. Крутой также назвал "все возможные страны" – альтернативы поставок нефти: "и Украина, и Польша, и страны Балтии, и Казахстан, Азербайджан".

      Споры Беларуси и России относительно нефти: что известно

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине – контракт на поставку заканчивался 1 января 2020 года, а стороны никак не могли прийти к согласию по ряду вопросов.
         
      • Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.
         
      • Также президент Беларуси Александр Лукашенко возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
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      Теги: Новости Украины Новости России Новости Казахстана Новости Польши Александр Лукашенко Новости Беларуси нефть Новости Азербайджана
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