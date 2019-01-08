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      Заменители сахара неэффективны при похудении, – ученые

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      Заменители сахара неэффективны при похудении, – ученые
      Заменители сахара неэффективны при похудении, – ученые / origo.hu

      О том, что сахар вреден для здоровья, говорят не только диетологи, но и ученые. Именно поэтому большинство диет для похудения содержать рекомендацию использования аналога этого продукта – заменителя сахара.

      Группа ученых из Германии, Венгрии и Франции усомнилась в их эффективности, пишет The BMJ.

      Читайте также: Почему стевия стала таким популярным заменителем сахара и какая от нее польза

      Ученые проанализировали 56 исследований, в которых рассматривались как искусственные заменители сахара (аспартам и сахарин), так и подсластители натурального происхождения (стевия).

      Ученые исследовали данные предыдущих экспериментов, чтобы определить как употребление заменителей сахара влияет на индекс массы тела здоровых людей, уровень сахара в крови, пищевые привычки и риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

      В большинстве случаев люди, которые перешли на подсластители, чувствовали себя не лучше и не хуже тех, кто их не употреблял. Участникам, которые пытались сбросить вес, заменители сахара не помогли.

      Замінники цукру не допомагають схуднути

      Заменители сахара не помогают похудеть

      Например, у взрослых результаты нескольких небольших исследований свидетельствовали о небольших улучшениях индекса массы тела и уровня глюкозы в крови натощак с подсластителями. Однако уверенность в этих данных была низкой. Более низкий прием заменителей сахара был связан с немного меньшим увеличением веса (-0,09 кг), чем более высокий прием, но достоверность этих доказательств была низкой.

      У детей меньший прирост индекса массы тела наблюдался при подсластителях по сравнению с сахаром, но прием заменителей сахара не отличался от массы тела.

      Не найдено ни одного доказательства какого-либо эффекта от сахарных подсластителей для взрослых или людей с ожирением или детей, которые активно пытаются похудеть.

      Вывод ученых: надпись "0 калорий" на этикетке – привлекательный рекламный ход, а не забота о вашей фигуре.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь исследования Ожирение
      Источник: 24 Канал
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