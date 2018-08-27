Заместитель генсека НАТО приедет в Украину

Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам политики безопасности Алехандро Альваргонзалез прибудет в Киев 6-7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу миссии Украины при НАТО Вадима Пристайко.

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"Заместитель генсека НАТО приезжает в Украину 6-7 ноября. Там будет ряд заседаний. В частности, заседание координационного комитета, который занимается координацией нашего вступления в НАТО в общем", – рассказал Пристайко.

Он отметил, что на заседании координационного комитета будут присутствовать руководители всех ведомств.

"Там все ведомства собираются, будут брать участие. А кроме того, я думаю, что он будет принимать участие в конференции YES как представитель НАТО", – добавил он.

Напомним, накануне Петр Порошенко заявил, что вступление в НАТО для Украины будет реальным, когда украинское вооружение будет максимально совместимым со стандартами Североатлантического альянса.