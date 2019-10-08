Заместитель главы ВР Елена Кондратюк приняла Посла Республики Хорватия в Украине Аницу Джамич

На день независимости Республики Хорватия заместитель Главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюк приняла посла этой страны госпожу Аницу Джамич.

Вице-спикер украинского парламента поблагодарила А.Джамич за последовательную поддержку со стороны Республики Хорватия Украины в сложный для нашего государства период противостояния агрессору, борьбы за восстановление своего суверенитета и территориальной целостности.

Республика Хорватия и дружественный хорватский народ являются ярким примером самоотверженной борьбы за свою свободу и достоинство. Мы готовы перенимать ваш опыт во многих вопросах восстановления государственного суверенитета, мирной реинтеграции оккупированных и аннексированных территорий, возвращения беженцев, разминирования, гуманитарной помощи,

– сказала Кондратюк.

Собеседницы, в частности, обсудили дальнейшее воплощение утвержденной парламентом РХ Национальной стратегии сотрудничества по развитию и гуманитарной помощи на период 2015-2020 годов, которой предусмотрено оказание гуманитарной помощи Украине. При этом Е. Кондратюк выразила послу просьбу принять еще в этом году на реабилитацию в Хорватии группу украинских воинов.

В ходе встречи вице-спикер подчеркнула важность активизации украинско-хорватского межпарламентского сотрудничества, продолжения диалога на уровне руководства парламентов, взаимодействия парламентских групп дружбы.

В контексте будущего председательства Республики Хорватия в Европейском Союзе, А.Джамич заверила Е.Кондратюк в дальнейшей поддержке Украины в вопросах ее интеграции в ЕС и НАТО, реализации конкретных проектов, в частности, образовательных. В этой связи Е. Кондратюк подняла перед А. Джамич вопрос правовой и социальной защиты украинских трудовых мигрантов, которые легально работают в странах Евросоюза.

Одной из тем, которые обсуждались, стал также обмен опытом в вопросах гендерной справедливости, равного представительства, возможностей, оплаты труда женщин и мужчин.