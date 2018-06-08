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Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате средств на более чем 3 миллиона гривен

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Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате средств
Заместителя мэра Черкасс подозревают в растрате средств / ukranews.com

Прокуратура сообщила о подозрении одному из заместителей городского головы Черкасс по делу о растрате более 3 миллионов бюджетных средств.

Об этом сообщили в прокуратуре Черкасской области.

"Следствием установлено, что должностные лица Черкасского городского совета по предварительному сговору между собой, имея целью растрату бюджетных средств в пользу третьего лица, привлекли к своей незаконной деятельности частного предпринимателя и ее мужа", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что в 2017 году заместитель городского головы и заместитель начальника одного из департаментов Черкасского горсовета заключили договоры на поставку товара с частным предпринимателем и ее мужем.

Достоверно зная, что оговоренный товар не закупался и не поставлялся, а следовательно, условия договора в действительности не выполнено, указанные должностные лица подписали акты приема-передачи имущества и договора о передаче товара на хранение, в результате чего за якобы оказанные услуги предпринимателю из бюджета перечислено более 3 миллионов 260 тысяч гривен,
– подчеркнули в прокуратуре.

Четырем фигурантам этого дела сообщили о подозрении по части 5 статьи 191 (присвоение и растрата чужого имущества путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

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Продолжается досудебное расследование, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"За содеянное лицам грозит до 12 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества", заявили в прокуратуре.

Теги: Новости Украины Деньги Новости Черкасс Расследования
Источник: 24 Канал
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