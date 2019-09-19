Заместителя председателя КГГА Слончака избили в Киеве: каково состояние пострадавшего

17 сентября в Киеве жестко избили заместителя мэра Киева Владимира Слончака. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, но чувствует себя уже лучше.

Врач Лариса Вакуленко подтвердила, что у Слончака сотрясение головного мозга, пишет "Украинская правда".

Как это было: В Киеве избили заместителя председателя КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии

По словам врача, в общем у Владимира Слончака несколько проблем со здоровьем: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Кроме того, на голове наложено три шва.

Врач добавила, что потерпевший уже не в реанимации, но ему все еще нужен покой и постельный режим. Слончак может лечиться еще в течение 10-14 дней.

Вакуленко говорит, что полиция к заместителю мэра в больницу не приходила.

Кто такой Владимир Слончак?Владимир Слончак с 2016 года возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. С 12 декабря 2018 года Владимир Слончак назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.



Слончак имеет высшее образование, стаж службы в органах местного самоуправления – более 12 лет.



С 2015 года Слончак осуществляет представительство территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность председателя Наблюдательного совета.