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      Заместителя председателя КГГА Слончака избили в Киеве: каково состояние пострадавшего

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      Заместителя председателя КГГА Слончак в больнице
      Заместителя председателя КГГА Слончак в больнице / kyivcity.gov.ua

      17 сентября в Киеве жестко избили заместителя мэра Киева Владимира Слончака. Сейчас он находится в состоянии средней тяжести, но чувствует себя уже лучше.

      Врач Лариса Вакуленко подтвердила, что у Слончака сотрясение головного мозга, пишет "Украинская правда".

      Как это было: В Киеве избили заместителя председателя КГГА Слончака, он в тяжелом состоянии

      По словам врача, в общем у Владимира Слончака несколько проблем со здоровьем: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Кроме того, на голове наложено три шва.

      Врач добавила, что потерпевший уже не в реанимации, но ему все еще нужен покой и постельный режим. Слончак может лечиться еще в течение 10-14 дней.

      Вакуленко говорит, что полиция к заместителю мэра в больницу не приходила.

      Кто такой Владимир Слончак?Владимир Слончак с 2016 года возглавлял управление правового обеспечения деятельности Киевского городского совета. С 12 декабря 2018 года Владимир Слончак назначен на должность заместителя председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления муниципальных полномочий.

      Слончак имеет высшее образование, стаж службы в органах местного самоуправления – более 12 лет.

      С 2015 года Слончак осуществляет представительство территориальной общины города Киева в лице Киевского городского совета в Наблюдательном совете частного акционерного общества "Холдинговая компания "Киевгорстрой", занимая должность председателя Наблюдательного совета.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Криминальные новости Полиция КГГА
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