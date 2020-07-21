Работу Центрального железнодорожного вокзала Киева ограничили из-за анонимного сообщения о минировании. В помещении уже работают взрывотехники.

Всех работников вокзала и пассажиров эвакуировали, сообщает пресс-служба Укрзализныци в фейсбуке.

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Известно, что на месте работают взрывотехники, кинологи и правоохранители. В сообщении компании отметили, что все поезда продолжают курсировать по графику.

В то же время посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.

Массовые минирования в Киеве

Заметим, что сейчас на гарячую линию в Киеве с утра поступают сообщения о минировании различных локаций, в частности:

Апелляционного суда Соломенского района;

Киосков рядом со станцией метро "Минская";

Торгово-развлекательного центра Ocean Plaza.

Рядом со станцией метро "Минская" уже прогремел взрыв. После того, как правоохранители и взрывотехники прибыли на место, то обнаружили самодельную взрывчатку. Устройство было закреплено между легковой машиной и автокиоском, но его удалось обезвредить. Остатки сработанной взрывчатки направили на экспертизу, а прилегающую территорию продолжают проверять.

Захват заложников в Луцке

С утра 21 июля в центре Луцка возле Театральной площади стоит рейсовый автобус с частично выбитыми стеклами. Транспорт захватил террорист, который самостоятельно сообщил об этом в полицию. По его словам, у него есть гранаты и автомат.

Точное количество пассажиров в автобусе неизвестно – полиция сообщала о нескольких десятках человек, а СБУ говорит, что их около 10.

Злоумышленник, который называет себя Максим Плохой, угрожает взорвать себя и пассажиров автобуса, если не будут выполнены его требования.