Взрывотехники прибыли, чтобы проверить черный ящик, на который поставили лампадки, цветы и портреты погибших пророссийских активистов. Речь идет о жертвах пожара, который там случился 2 мая 2014 года. Об этом сообщили примерно в полдень.

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Позвонил прохожий

Кто именно поставил эту коробку – неизвестно. В полицию позвонил прохожий и заявил, что там может быть взрывчатка. Однако также неизвестно, почему это предположили.

Туда прежде всего прибыли спасатели и правоохранители. Они огородили территорию и стали ждать взрывотехников.

Правоохранители оградили территорию возле мемориала сепаратистов / Фото Odessa online

Что там случилось 2 мая 2014 года В этот день в городе состоялись противостояния ультрасов футбольных клубов "Черноморец" и "Металлист", которые противостояли пророссийскими активистами. Сначала произошли уличные столкновения с применением огнестрельного оружия. После этого сторонники идей "русского мира" спрятались в Доме профсоюзов. Однако здание подожгли. Погибшие были с обеих сторон конфликта.

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Ночью 2 сентября облили зеленкой памятную доску десантнику "Правого сектора" Игоря Иванова. Этот мужчина погиб во время столкновений 2 мая 2014 года. Впоследствии мемориальную плиту отмыли и начали разыскивать злоумышленников.

10 июня сообщили, что в Одессе повредили мемориал погибшим 2 мая патриотам. Неизвестный подошел к баннерам с флагами с факелом и поджег красно-черный. Однако там лишь прожглась дыра, поскольку возгорания не случилось.