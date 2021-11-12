Сообщение о закладке взрывчатки поступило в 15:24. Эвакуация нужна, чтобы все помещения проверили взрывотехники.

Недавно Угроза взрыва: в Одессе искали взрывчатку в ЦПАУ

Что сейчас известно

Это помещение расположено на улице Косовская. На видео очевидцев заметно, что территорию уже закрыли оградительной лентой. Из помещений вышло несколько десятков человек. Вероятно, это не только посетители, но и работники учреждения.

Вскоре туда должны прибыть не только специалисты-взрывотехники, но и другие специалисты. В частности, приедут кинологи и следователи полиции.

Эвакуация людей с территории ЦПАУ: смотрите видео телеграмма "Одесса как она есть"

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