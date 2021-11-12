Заминировали территорию одесского завода "Краян": видео эвакуации

В полицию Одессы 12 ноября поступило сообщение об угрозе взрыва ЦПАУ на территории бывшего завода "Краян". Правоохранители сразу начали эвакуировать оттуда людей.

Сообщение о закладке взрывчатки поступило в 15:24. Эвакуация нужна, чтобы все помещения проверили взрывотехники.

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Что сейчас известно

Это помещение расположено на улице Косовская. На видео очевидцев заметно, что территорию уже закрыли оградительной лентой. Из помещений вышло несколько десятков человек. Вероятно, это не только посетители, но и работники учреждения.

Вскоре туда должны прибыть не только специалисты-взрывотехники, но и другие специалисты. В частности, приедут кинологи и следователи полиции.

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Как могут за такое наказать

Если никакой взрывчатки там не обнаружат, это дело будут расследовать как ложное сообщение об угрозе жизни граждан. Если виновного найдут, он может отправиться в тюрьму на срок до 8 лет. Однако, если такие сообщения приходят на электронный ящик, чаще всего подозреваемых не находят.

Недавно такое уже было

Также сообщали об угрозе взрыва в этом учреждении 1 октября. Тогда оттуда также эвакуировали всех людей.

Когда специалисты проверили помещение, никакой взрывчатки там не нашли. Поэтому это начали расследовать, как фейковое заминирование.