В Киеве 14 июля поступило сообщение о минировании здания апелляционного суда. Туда немедленно выехали правоохранители и проводят проверки. Почти одновременно поступило сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала.

После сообщения из здания суда начали проводить эвакуацию работников и посетителей, сообщает Киевский апелляционный суд. Интересно Сообщили о заминировании Центрального автовокзала в Киеве: фото Киевский апелляционный суд вынужден временно прекратить работу. Правоохранительные органы тем временем проводят все необходимые действия,

– отмечает суд. К слову, по графику заседаний апелляционного суда видно, что в момент поступления сообщения о минировании в суде должны были рассматривать несколько десятков различных дел. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку на наличие вероятных взрывных устройств. Апелляционный суд Киева: карта