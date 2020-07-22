В Киеве в двух местах заметили подозрительные чемоданы: людей эвакуируют – видео, фото
В Киеве 22 июля нашли два "подозрительных" чемодана. Говорится о минировании станции метро "Вокзальная". Также силовики окружили площадь Космонавтов в Соломенском районе столицы.
В метрополитене сообщили, что станция "Вокзальная" закрыта из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
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Что известно о новых минированиях в Киеве
"Подозрительный" чемодан заметили также на площади Космонавтов. На место прибыли полицейские и взрывотехники.
Подозрительный чемодан на площади Космонавтов / Фото dtp.kiev.ua
Заминирование станции метро "Вокзальная" / Фото телеграм-канала Pavlovsky news
Два подозрительные чемоданы возле станции метро "Вокзальная" / Фото телеграм-канала Pavlovsky news
Смотрите видео эвакуации людей со станции метро "Вокзальная":
Что известно о заминированиях в украинских городах
- Вчера в Киеве несколько раз "минировали" метро, торговые центры и железнодорожный вокзал. Два самодельных взрывных устройства обнаружили вчера на столичном рынке "Минский". Взрывотехники обезвредили взрывчатку, одно из устройств взорвалось.
- В Харькове и Днепре также постоянно поступали сообщения о взрывчатке в местах с большим скоплением людей.
- В полиции заверили, что заминирования не связаны с историей о захвате заложников в Луцке.