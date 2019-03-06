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      Замість вироку отримав підвищення та орден від Порошенка: про справу екс-прокурора АТО

      Добродетельная страна 59 Читати новину українською

      Ще з 2016 року триває розгляд справи про незаконне збагачення екс-прокурора зони АТО Костянтина Кулика. Натомість замість вироку у цій справі він отримав підвищення від генпрокурора Юрія Луценка та орден від президента Петра Порошенка.

      Що відомо про справу проти екс-прокурора АТО

      Після Євромайдану в антикорупційному законодавстві з'явилася пастка для корупціонерів у вигляді статті про незаконне збагачення. Одразу у неї ж потрапили десятки топ-корупціонерів.

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      До суду першою пішла справа тодішнього прокурора зони АТО Костянтина Кулика. Його дружина не змогла пояснити, звідки в неї з’явилася розкішна нерухомість у Києві та авто.

      Костянтин Кулик
      Прокурор Костянтин Кулик

      Суддя, до якого у жовтні 2016 року потрапила ця справа, теж не знав, як виправдати прокурора, тому суд триває досі. Процес триває третій рік, але досі не почався навіть допит свідків. За цей час Кулик встиг отримати підвищення від Юрія Луценка та орден від Петра Порошенка.

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      Ситуація з незаконним збагаченням в Україні

      Щоб подолати суддівський саботаж у таких справах, українці домоглися створення Антикорупційного суду за участі іноземців. Натомість чиновники вирішили скасувати статтю про незаконне збагачення. Скористалися послугами Конституційного суду, який визнав, що обов’язок посадовців доводити законність майна – неконституційно.

      Немає нічого справедливішого за обов'язок кожного посадовця звітувати перед платниками податків про статки родини й доводити їхню законність. Щоб цей та інші антикорупційні закони запрацювали, українцям варто обрати некорумпованого президента, який призначить такого ж прокурора та очистить від корупціонерів суди.

      Що загрожує корупціонерам у справах про незаконне збагачення? Позбавлення волі на термін до двох років із забороною обіймати посаду, якщо чиновник не задекларував майно, яким володіє він чи його родина. До 10 років за ґратами із конфіскацією майна, якщо не зміг довести чи законно отримав власність.

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      Відкритий доступ до реєстру власності дозволив суспільству самостійно контролювати, що чиновники записали на себе, дружин або дітей. У цю законодавчу пастку потрапили десятки топ-корупціонерів. Кримінальні провадження за фактом незаконного збагачення розпочалися проти голови "Радикальної партії" Олега Ляшка, проти міністра інфраструктури Володимира Омеляна, проти генпрокурора Юрія Луценка.

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      2009
      Автор: Егор Соболев
      Теги: Судьи Добродетельная страна Петр Порошенко Видеоблоги Юрий Луценко Антикоррупционный суд
      Источник: 24 канал
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