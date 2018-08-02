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Замок Кейтлин Старк из "Игры престолов" продают за "смешную" цену

73 Читати новину українською
Мишель Фэйрли в роли Кейтлин Старк в "Игре престолов"
Мишель Фэйрли в роли Кейтлин Старк в "Игре престолов" / gameofthrones.wikia.com

Знаменитый замок Госфорд в Северной Ирландии, который несколько раз появлялся в сериале "Игра престолов", выставлен на продажу за 656 тысяч долларов. Родовой дом Кейтлин Старк из культовой ленты теперь может приобрести каждый, кто является фанатом сериала.

Об этом сообщается на Fox News.

Сериальный дом семейства Талли с 2010 года появлялся в нескольких эпизодах "Игры престолов". Собственно поэтому туристы все чаще стали приезжать в это место по сравнению с прошлыми годами.

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Как известно, роскошный дворец был построен еще в XIX веке по приказу Арчибальда Ачесона, графа Госфорда. Потомки удерживали этот замок до 1921 года, но уже после Второй мировой войны в нем начали жить военные.


Замок Госфорд

В 1983 году замок превратили в отель, а лесную территорию вокруг замка Ирландия официально признала заповедником. В 2006 году компания Gosford Castle Development Limited провела грандиозную реконструкцию, разделив здание на 23 роскошных резиденции, шесть из которых теперь выставлены на продажу. Площадь каждой занимает 325 квадратных метров и вмещает в себя минимум по три спальни и несколько ванных комнат.

 

Теги: LifeStyle Ирландия Игра престолов
Источник: 24 Канал
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