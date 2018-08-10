Замок Любарта показали с высоты: захватывающие фото
Замок Любарта, который расположен в Луцке, является одним из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Украине.
Об этом пишет Ukraїner.
Годом основания Луцкого Замка считают 1340. Именно тогда, по приказу Любарта на месте деревянных стен начали возводить каменные стены.
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Источник: 24 канал
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