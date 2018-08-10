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Замок Любарта показали с высоты: захватывающие фото

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Замок Любарта
Замок Любарта / Ukraїner

Замок Любарта, который расположен в Луцке, является одним из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Украине.

Об этом пишет Ukraїner.

Годом основания Луцкого Замка считают 1340. Именно тогда, по приказу Любарта на месте деревянных стен начали возводить каменные стены.

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Теги: LifeStyle Путешествия История Новости Украины
Источник: 24 канал
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