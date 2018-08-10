Замок Любарта показали с высоты: захватывающие фото

Замок Любарта, который расположен в Луцке, является одним из наиболее хорошо сохранившихся крепостей в Украине.

Об этом пишет Ukraїner. Годом основания Луцкого Замка считают 1340. Именно тогда, по приказу Любарта на месте деревянных стен начали возводить каменные стены. Читайте также: Именитую Острожской академии показали с интересного ракурса: фото