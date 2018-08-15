Заморенный голодом мальчик на Кировоградщине оказался сыном депутата: отец заявил про опыты
Истощенный голодом четырехлетний мальчик, которого принудительно забрали из семьи на Кировоградщине, оказался сыном депутата районного совета Александра Мольченко. Отец мальчика считает – изъятия ребенка стало политической расправой за его позицию.
Об этом сообщает ТСН.
24 канал сообщал, что накануне на Кировоградщине в городе Новоукраинка из семьи изъяли замореного голодом четырехлетнего мальчика, который весил всего 7 килограммов вместо нормальных для его возраста 16 килограммов. Когда ребенок попал в руки медиков, то постоянно умолял дать ему "хлебушка и водички".
Отец ребенка утверждает, что Владик заболел, потому что в детстве над ним якобы проводили опыты в местной больнице.
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Обращались неоднократно к врачам – врачи игнорировали постоянно. Последний год я заметил, что ребенок очень начал худеть. Чтобы поддерживать иммунитет ребенка, я покупал витамины. Я считаю, что это последствия тех экспериментов, которые делала та медсестричка в этой больнице,
– рассказал депутат.
В детской областной больнице, куда срочно доставили мальчика, уже получили первые результаты обследования – медики говорят, что ребенок абсолютно здоров, но голоден. Сейчас Владика учат есть.
"С таким малым весом кишечная система и желудок работают не так, как нужно. Ферменты работают не так, как нужно, из-за этого все должны запустить", – рассказала заместитель главного врача Лидия Лищеновская.
"Хлебушка и водички – это все, что он просил есть. Он знал лишь это питание", – рассказала районный педиатр.
Пока мальчика будут откармливать в больнице, чиновники будут ходотайствовать об исключении его из семьи, а также будут решать судьбу остальных детей из этой семьи.