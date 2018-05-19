Замовні вбивства, рейдерство, корупція: як в Україні працюють з інвесторами

Наприкінці травня 2018 року Україну відвідає президент Естонії Керсті Кальюлайд. Одна з тем, яка буде обговорюватися під час зустрічей на українській землі, – це історія безкінечної ганьби, з якою зіштовхнулися естонські інвестори, що стали жертвами рейдерських наїздів та корупції.

Українська корупція відлякує іноземних інвесторів. Скандали, пов'язані з атаками на європейських бізнесменів, що повірили та вклалися в Україну, доходять до рівня президентів європейських країн, але все одно не вирішуються.

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Колись давно Україна та Естонія входили до складу однієї держави – Радянського Союзу. Сьогодні Естонія – це член Євросоюзу і НАТО, країна з європейським рівнем життя, електронним голосуванням на виборах. Розробка відеомессенджера Skype – це також доробок естонських айтішників. Естонська економіка зросла минулого року на п'ять відсотків. Тим часом Україна за рівнем соціальних стандартів впала до показників найбідніших країн Європи. І ось інвестори з Естонії вирішили вкласти гроші в Україну.

Одна з компаній, FTT Україна, почала проект будівництва набережної в селищі міського типу Затока, що в Одеській області. Але після початку будівництва променаду з інвесторів стали вимагати гроші. Ну а після їх відмови – почався фізичний тиск.

А далі ситуація розвивалася, як в детективі. Національна поліція встановила, що на адвоката естонської інвестора в Україні Олександра Погорелого, готується замах на вбивство. Кілера затримали, був встановлений замовник розправи, викрили цілу організовану злочинну групу "Затока". Але, станом на сьогодні, розслідування спущено на гальма, а кілер та замовник на свободі взагалі виявилися.

Днями ми зустрілися з представником естонської інвестора в парламенті. Вони неодноразово зверталися і до міністра внутрішніх справ, і до Генерального прокурора України. Результат – нульовий. "Вимушені констатувати повний параліч правоохоронної системи України. Тому ми були змушені звернутися за допомогою до естонських депутатів, які представляють Естонію в ПАРЄ".



Олександр Погорелий



Інсценування оперативниками вбивства Погорелого, аби вийти на замовників

В підсумку, через ситуацію в Затоці (вдумайтеся у це – в Затоці), було підготовлено проект рішення Парламентської асамблеї Ради Європи. Дана пропозиція була підписана 20 євродепутатами, серед яких також представники України. Внесена резолюція говорить про те, що з жовтня 2015 року місцеве самоврядування в селищі підконтрольне організованій злочинній групі, яка вкрала землі та нерухоме майно вартістю близько 20-30 мільйонів доларів США і займається вимаганням по відношенні до естонських інвесторів.

Після цього ряд найвищих чиновників України, такі як Генпрокурор Луценко та його перший заступник Сторожук, прем'єр-міністр Гройсман, радник міністра внутрішніх справ Геращенко, глава Національної поліції Деканоїдзе публічно і при особистих зустрічах з естонцями заявляли про повну підтримку намірів інвестора побудувати в Затоці набережну та обіцяли припинити діяльність злочинної організації.

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Генпрокурор Луценко двічі зустрічався з представниками інвестора та послом Естонії. Він заслуховув звіти про розслідування кримінальних справ щодо злочинної організації в Затоці, маніпуляцій на місцевих виборах, розкрадання землі тощо. Але результат невтішний – у кримінальному провадженні за фактом вимагання у естонського інвестора частки у бізнесі, з моменту початку розслідування (а це січень 2016 року) не було проведено жодної слідчої дії. Розслідування діяльності злочинної організації також не принесло жодних результатів, нікому не було пред'явлено ані підозри, ані обвинувачення у вчиненні злочину.

А організатори та виконавці замовного вбивства адвоката Погорелова були звільнені з-під варти. Слухання по суті справи почалося через півроку після передачі справи в суд. Документи, що необхідні інвестору для продовження будівництва набережної, викрали чиновники селищної ради Затоки. Їх так і не було повернуто, що стало перешкодою для отримання дозвільних документів на будівництво. На посаді залишається працювати і мер Затоки Звягінцев, який був обвинувачений в розкраданні гектарів землі.

Звичайно, вимагати у естонців відкат було абсурдною ідеєю. Лише порівняйте: Естонія займає 21 місце в світі в рейтингу сприйняття корупції Transparency International, між Японією та Францією. Україна – 130 місце, між африканською країною Сьєрра-Леоне та Гондурасом, про який так люблять жартувати українці.

І якби неприємності естонців обмежувалися лише випадком у Затоці. Не менш гучна історія стосується рейдерської атаки на київський торгово-розважальний комплекс Sky Moll, де частка естонських бізнесменів та української інвестиційної компанії Dragon Capital була захоплена сумно відомими діячами з оточення президента Порошенка Олександром Грановським і Андрієм Адамовським. Цей ганебний випадок теж неодноразово порушувався під час візитів попереднього президента.



Олександр Грановський та Андрій Адамовський

Президент Естонії – не єдиний візаві Порошенко, який скаржиться йому на наїзди на іноземний бізнес. Під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі президент Швейцарії поскаржився Порошенку на проблеми швейцарських компаній. Зокрема, про витіснення з ринку хімічних добрив зареєстрованої в кантоні Цуг трейдера та виробника компанії "ЄвроХім". Робилося це в інтересах олігарха Дмитра Фірташа, який монополізував у своїх руках хімічні заводи та шляхом знищення конкуренції отримує надприбутки, що, в свою чергу, підриває український аграрний сектор.

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У підсумку, розмова президента Швейцарії з Порошенком також не призвела до жодних зрушень. Монополія Фірташа лише далі вкорінюється шляхом накладення санкцій на його конкурентів. У результаті, українські аграрії змушені переплачувати олігарху, який скуповував українські хімічні заводи за гроші путінського гаманця Аркадія Ротенберга. А дана обіцянка президенту Швейцарії стала ще одним ганебним прикладом, коли перші особи держави не просто брешуть іноземним партнерам, підриваючи довіру до України в світі, але збагачуються за рахунок корупції. Поклавши цьому край, ми зможемо змінити життя українців на краще.