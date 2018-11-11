Замужество вредно для здоровья женщин: объяснение ученых

Многие женщины чувствуют себя счастливыми и любимыми в браке. Однако, ученые доказывают, что часто замужество негативно сказывается на здоровье представительниц прекрасного пола. Причиной этому является отсутствие заботы о женщине ее мужем.

К такому выводу пришли ученые из Университета штата Огайо, передает "Сегодня".

Ученые во время своего исследования опросили 45 гетеро- и гомосексуальных пар из штата Массачусетс (где легализованы однополые браки) среднего и пожилого возраста. Особое внимание ученые обращали на то, как партнеры заботятся о здоровье друг друга – напоминают проходить необходимые обследования, сдавать анализы, следят за питанием, сном и физическими нагрузками, могут в случае необходимости вызвать врача.

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Выяснилось, что здоровье гетеросексуальных женщин в браке страдает сильнее всего по сравнению с гетеросексуальными мужчинами и гомосексуальными парами. При этом, больше всего заботятся и беспокоятся о здоровье друг друга однополые супруги.

В гетеросексуальных парах чаще всего женщины заботились о здоровье своих партнеров. В то же время, мужчины не только не интересовались здоровьем жены и ее жалобами на самочувствие, но и пытались отказаться от совместных походов к врачу.

В то же время, в некоторых случаях мужчины все же настаивали, чтобы их жены обратились к врачу. Однако, по словам участников, они делали это не потому, что переживали за здоровье жены, а потому, что им не хотелось слушать ее жалобы.

Исследователи связывают такую разницу в отношении женатых мужчин и женщин к здоровью друг друга с тем, что мужчины чувствуют себя неуязвимыми и считают, что им не нужно жаловаться на здоровье и ходить по врачам. Женщины же, наоборот, считают, что забота о здоровье партнера – это их обязанность.

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