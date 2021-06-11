Одолжил 400 тысяч: СМИ сообщили новые детали исчезновения начштаба морской охраны Черткова

Начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы Алексей Чертков исчез еще 1 июня. Стало известно, что накануне исчезновения он одолжил у сослуживцев 400 тысяч гривен.

Издание со ссылкой на собственные источники сообщает, что Чертков одолжил деньги сразу у нескольких коллег.

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Чертков перед исчезновением якобы одалживал деньги

Алексей просил одолжить деньги у своих сослуживцев пограничников. Всем называл разные причины, но ничего экстраординарного. Давали, потому что у всех бывают ситуации, когда нужно перехватить,

– рассказал собеседник издания.

Общая сумма займа, которую подсчитали уже после исчезновения мужчины, составляла примерно 15 тысяч долларов, то есть 400 тысяч гривен.

Один из офицеров отметил, что это не та сумма, чтобы с ней сбежать: "разве что эти деньги были нужны, чтобы отдать кому-то долг. О том, что начштаба понадобились деньги "на побег", не хочется и думать".

Он предполагает, что с Чертковым могла случиться беда, в то же время надеется, что тот все-таки жив.

Начштаба морской охраны покинул Крым до оккупации

Другой сослуживец Черткова рассказал изданию, что родители и другие родственники офицера действительно живут в Крыму. Однако сам начальник штаба уже много лет служит в Одессе.

"В СМИ писали, что Чертков уехал из Крыма с началом российской агрессии, однако это не так. Он до этого уже давно находился в Одессе", – подчеркнул источник.

Напомним, о пропаже начальника штаба Одесского отряда морской охраны Алексея Черткова стало известно 1 июня.

Исчезновение Черткова: что известно