Занятия сексом лечит 8 распространенных болезней
Секс хорошо влияет на организм человека. Кроме эмоционального удовлетворения, такие занятия могут лечить некоторые заболевания.
Занятия сексом помогают улучшить психическое здоровье и кровообращение, а также укрепить сердечно-сосудистую систему, информирует Сlicow.
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Регулярные занятия любовью снижают риск сердечных приступов и других болезней сердца. Это также помогает организму поддерживать работу органа.
Интимные отношения помогают при головной боли, они высвобождают окситоцин и усиливают выброс эндорфинов.Одним из самых эффективных упражнений для борьбы с перегрузками мышц и суставов является секс.
Избавиться от депрессии можно с помощью занятий сексом. Они способны повысить самооценку обоих партнеров.
Занятие любовью может помочь при бессоннице из-за максимального расслабления. Проблему недержания может решить секс, предотвращая развитие этой болезни. Он укрепляет таз и его мышцы.
Секс помогает избавиться от гриппа. Во время этого процесса в организме вырабатываются антитела, которые имеют мощное противовирусное действие.
Занятия сексом препятствуют раку молочной железы. Все потому, что выброс окситоцина защищает от появления такого типа онкологии.
К слову, в последнее время способность мужского организма к участию в оплодотворении (фертильность) снизилась вдвое. Основными причинами медики называют лишний вес и малоподвижность.
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