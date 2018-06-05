Занятия сексом лечит 8 распространенных болезней

Секс хорошо влияет на организм человека. Кроме эмоционального удовлетворения, такие занятия могут лечить некоторые заболевания.

Занятия сексом помогают улучшить психическое здоровье и кровообращение, а также укрепить сердечно-сосудистую систему, информирует Сlicow.

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Регулярные занятия любовью снижают риск сердечных приступов и других болезней сердца. Это также помогает организму поддерживать работу органа.

Интимные отношения помогают при головной боли, они высвобождают окситоцин и усиливают выброс эндорфинов.Одним из самых эффективных упражнений для борьбы с перегрузками мышц и суставов является секс.

Избавиться от депрессии можно с помощью занятий сексом. Они способны повысить самооценку обоих партнеров.

Занятие любовью может помочь при бессоннице из-за максимального расслабления. Проблему недержания может решить секс, предотвращая развитие этой болезни. Он укрепляет таз и его мышцы.

Секс помогает избавиться от гриппа. Во время этого процесса в организме вырабатываются антитела, которые имеют мощное противовирусное действие.

Занятия сексом препятствуют раку молочной железы. Все потому, что выброс окситоцина защищает от появления такого типа онкологии.

К слову, в последнее время способность мужского организма к участию в оплодотворении (фертильность) снизилась вдвое. Основными причинами медики называют лишний вес и малоподвижность.

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