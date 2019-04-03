Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый

Чиновники уверяют, что прошел уже год с момента, как монополии компании "Киевэнерго" Рината Ахметова положен конец. А на ее месте появилось КП "Киевтеплоэнерго", которое должно служить киевлянам. Однако в действительности схемы нечестного заработка не просто никуда не исчезли, а и набрали иногда просто наглых оборотов.

В редакцию программы "ЦРУ" из разных уголков Украины начали поступать письма с жалобами на то, что с них просто-таки сдирают деньги фактически ни за что.

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Жительница одной из столичных квартир написала, что каждый месяц она с соседями получает счет за отопление мест общего пользования суммой от 1500 до 2500 гривен в квартиру. И это плюс к показаниям квартирных счетчиков.

Места общего пользования – это по факту коридоры, лестницы и балконы. Поэтому, вряд ли их площадь может превышать 10% от метража же квартир. Поэтому появляется вполне логичный вопрос: откуда берутся такие космические цифры в счетах?

С платежек жителей дома на левом берегу столицы можно сделать вывод, что их дом – настоящий энергетический вампир. Ведь на отопление коридоров и лестниц здесь вроде идет в три раза больше тепла, чем на согрев всех квартир вместе взятых.



Счета за отопление в местах общего пользования

В новостройке подвал и коридоры в идеальном состоянии, но тепло все же где-то "теряется", ведь в подъезде батареи холодные. Получается батареи холодные, но за отопление даже холодных коридоров жителям все равно приходится платить.

Мы посчитали, какую максимальную способность тепла могут отдать наши радиаторы. Сумма, выставленная в платежках в пять раз превышает максимальную мощность, которые радиаторы могут отдать,

– отметил житель.

Все платежки за отопление 99% жителей столицы формируют в КП "Киевтеплоэнерго". То же КП, специально создали при КГГА, чтобы взять на баланс теплосети при разводе с ДТЭКовским "Киевэнерго". В конце концов, в "Киевтеплоэнерго" очевидные парадоксы с начислениями считают за норму.

Директор подразделения энергосбыта КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин подтвердил, что жители вышеупомянутого дома платят за своих соседей. А огромные суммы в платежках он аргументировал тем, что люди употребили именно такое количество тепловой энергии, которая указана в платежках. В общем Лопатин пообещал устроить ревизию и разобраться с ситуацией. Однако эта проблема существует далеко не в одном-единственном доме.

Стоит отметить, что есть еще одна интересная и очень неоднозначная схема заработка "Киевтеплоэнерго" – счетчики. Если на левом берегу сходят с ума от цифр за отопление мест общего пользования, то на правом другая детективная история. Там счетчики просто куда-то исчезают, а люди годами существенно переплачивают.



Тепловики из "Киевтеплоэнерго" сняли счетчик и не вернули

Сразу после исчезновения счетчика платежки выросли на 600-700 гривен. Представители ЖЭКа даже сами не знали, что счетчик забрали на проверку.

Какие ще махинации осуществляет "Киевтеплоэнерго" и сколько на том зарабатывает – смотрите в программе.