Заоблачный счет за коммуналку: одесситка пожаловалась на безумную ошибку системы
Источник:телеграм "7 канал"
В Одессе женщине пришел счет за электроэнергию на более чем 16 тысяч гривен. Однако она отметила, что платила все платежки и задолженностей не было.
Поэтому одесситка предположила, что это ошибка системы. Об инциденте сообщили в одном из местных телеграмов 8 октября.
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И без этого переплатила
Потерпевшая в этой ситуация сказала, что исправно платила по данным в е-квитанциях. Но сама показатели не передавала с марта.
Она сверила цифры на счетчике и выяснила, что за полгода в семье "нагорело" электроэнергии только на 2464 гривны – 1467 киловатт. А коммунальному предприятию женщина перечислила уже 3490 гривен.
То есть одесситка переплатила 1026 гривен. После этого она написала письмо с претензиями в глвный офис "ДТЭК одесские электросети". Также она, на всякий случай, оставила заявку и в телефонном режиме. Однако ответ на обращение пока не предоставили.
Чеки платежек и общения с поставщиком / Фото "7 канал"