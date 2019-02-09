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      Запад признает аннексию Крыма, если примет позицию РФ о конфликте на Азове, – генерал США

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      Запад не должен позволить России претендовать на воды вокруг оккупированного Крыма
      Запад не должен позволить России претендовать на воды вокруг оккупированного Крыма / Фото из свободных источников

      Запад фактически признает незаконной аннексию Крыма, если воспримет позицию России по конфликту в Азовском море. В частности, Кремль настаивает, что обстрел украинских кораблей и захват моряков ВМС вблизи Керченского пролива якобы произошли в территориальных водах РФ, ведь "Крым является российским".

      Такая позиция Москвы неприемлема и мир не может признать ее, заявил бывший командующий сухопутных сил США в Европе генерал-лейтенант (в отставке) Бен Ходжес, передает "Радио Свобода".

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      "В общем, если Запад, включая Турцию – союзника НАТО, позволит России незаконно претендовать на Крым, то есть если так называемые территориальные воды вокруг Крыма будут считаться российскими, тогда фактическая аннексия Крыма Россией будет воспринята Западом", – отметил он.

      Такое развитие событий только повредит усилиям международного сообщества в поддержке позиции Украины, защиты международного права и создаст опасный прецедент.

      Кроме того, ситуация в Азовском море может повториться в других регионах мира.

      "Есть два или три места по миру, где существуют узкие проходы, такие как Ормузский пролив, Южно-Китайское море и пара других мест, где одна страна может получить или полный контроль, или заблокировать доступ к этим внутренним морям. Поэтому это прецедент", – пояснил Ходжес.

      В то же время, генерал-лейтенант убежден, что Россия еще с начала строительства Крымского моста стремилась заблокировать Азовское море.

      Мост, построенный через Керченский пролив, сделанный так, чтобы большие грузовые корабли, которые в обычных условиях ходили в и из Мариуполя и Бердянска, больше не могли это делать. Это не случайно и не ошибка проекта. Это был преднамеренный шаг, чтобы не только построить мост в Украину с российской территории, но также и начать блокаду Азовского моря. Стратегической целью этого является навредить украинской экономике, из-за важности этих портов и задушить Азовское море и установить полный контроль России,
      – отметил Ходжес.

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      Как блокирование Керченского пролива сказалось на украинских портах? Порты Мариуполя и Бердянска несут немалые убытки из-за блокады движения судов через Керченский пролив. В связи с этим оба порта вынуждены перейти на 4-дневную рабочую неделю и сократить штат сотрудников. В общем из-за агрессии РФ и блокировки судоходства морская отрасль Украины потеряла около 10 миллиардов гривен.

      Как Украина будет реагировать на агрессию РФ на Азове? Украина вместе со своими партнерами по антироссийской коалиции готовит Азовский пакет санкций, который стал следствием агрессии Кремля в Азовском море. Сейчас есть определенные сдвиги, ведь время задержки судов уменьшилось с нескольких дней до примерно 15 часов. Однако принятие этих ограничений жестко ударит по России и поставит ее на место.

      Что произошло в Азовском море?Между Украиной и Россией обострился конфликт 25 ноября, когда был захвачен рейдовый буксир и два катера ВМС Украины в районе Керченского пролива. В результате были взяты в плен 24 украинских моряка, некоторые из них получили ранения во время обстрела. Их впоследствии арестовали и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными. Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.

      Россия же утверждает, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли в закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, направлявшиеся в украинские порты. Поэтому украинская экономика терпит большие убытки.

      Что сказал Путин о захвате украинских кораблей и моряков в плен?Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские пограничники вынуждены были остановить украинские суда, потому что они якобы нарушили территориальные воды России.

      "Наши пограничники начали их вытеснять только потому, что они пошли в Керчь. Хотя при этом многократно публично говорили о том, что мост (Крымский) собираются взорвать. А что пограничникам было делать? Требованиям остановиться не подчиняются, начали бежать в нейтральные воды", – сказал Путин.

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      Теги: Крымский мост Новости России Украина – Россия Новости Украины Новости политики Новости США Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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