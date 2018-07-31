Запад Украины накроет непогода: синоптики сделали предупреждение

Погода сегодня, в последний день июля, неприятно поразит туристов и жителей Карпат. Так, все западные области Украины зальют мощные грозы с градом и порывами ветра, возможны подтопления.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на "Укргидрометцентр".

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31 июля на Прикарпатье и Закарпатье сильные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что мощная непогода накроет Карпаты, в частности Львовскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Черновицкую и Тернопольскую области.

Предупреждение о непогоде на Западе Украины

Кроме того, 31 июля и 1 августа на реках бассейнов Днестр, Прут и Сирет во Львовской и Ивано-Франковской областях ожидается подъем уровней воды над фактическими уровнями.