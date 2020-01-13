Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ

С 11 января в ряде городов Ирана, в частности в Тегеране, проходят акции протеста из-за сбивания украинского самолета Корпусом стражей исламской революции. Тысячи возмущенных ложью властей иранцев вышли на улицы, а режим стал сопротивляться. И мировые СМИ не обошли вниманием эти события.

Сначала на протест вышли столичные студенты, возмущенные трехдневным отрицанием властей причастность к катастрофе. Впоследствии к ним присоединились другие неравнодушные иранцы. Всего в акциях приняли участие несколько тысяч человек.

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Протестующие называют чиновников "лжецами" и призывают наказать виновных в трагическом инциденте. В частности, митингующие требуют отставки верховного лидера Ирана Али Хаменеи и выступают против КСИР.

Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты, водометы и дубинки. Ряд лиц, среди которых – посол Великобритании в Иране Роберт Макейр, были арестованы. Последнего отпустили.

Общественный гнев растет

CNN пишет: протесты, которые начались как акции памяти, где оплакивали погибших в катастрофе Boeing 737, быстро превратились в массовые антиправительственные демонстрации.

При этом отмечается: верховный лидер Ирана Али Хаменеи занимает должность более трех десятилетий, и его срок не ограничивается. В Тегеране же во время протестов скандировали: "Смерть диктатору!", "Позор Хаменеи, оставь страну!" и тому подобное.

И реакция властей не заставила себя ждать: уже 12 января иранские спецназовцы применили слезоточивый газ, чтобы разогнать тысячи протестующих на Тегеранской площади Азади.

На борту сбитого самолета Ukraine International Airlines были пассажиры со всего мира, но в Иране многие считают этот случай особенно внутренней трагедией. Люди сердятся, что правительство убило столько собственного народа – большинство тех, кто находился на борту, были гражданами Ирана или имели иранское корни.

Издание отмечает: разъяренные толпы заметно отличаются от образа объединенной в трауре страны после смерти генерала Касема Сулеймани, который был убит во время удара американского беспилотника в Багдаде. После его смерти десятки тысяч людей вышли на улицы Тегерана, сжимая фотографии уважаемой фигуры и скандируя "смерть США". Это, казалось, объединило иранцев всех политических взглядов в гневе на Штаты. Но на протестах в выходные плакаты генерала были сорваны.

Another video shows Iranians tearing down #Soleimani poster. You know why?

78 people killed in an stampede in his funeral, 178 people killed in exacting his revenge by downing #UkrainianPlane & 1500 killed by IRGC in #IranProtests . People are furious when you call him a hero. pic.twitter.com/2COgVHpsNV — Masih Alinejad ️ (@AlinejadMasih) January 12, 2020

Кто-то из демонстрантов восклицал: "Мы убьем того, кто убил наших братьев". Протестующие испытывали терпение иранского режима, который известен тем, что подавляет все проявления инакомыслия, часто жестоко.

Например, издание напоминает как в конце прошлого года тысячи иранцев вышли на улицы на общегосударственные антиправительственные протесты, вызванные ростом цен на газ. Правительство ответило, выключив Интернет и совершив то, что Amnesty International назвал "кровавым прижатием". Тогда правозащитная организация подсчитала: не менее 208 протестующих были убиты в 21 городе. ООН заявила, что имеет видеодоказательства того, что иранские силы безопасности "стреляют для убийства".

"Мир наблюдает"

"Педрам Мусави и Мойган Данешманд с широкими улыбками смотрят с фотографии на экране... Вместе со своими двумя дочерьми, 14-летней Дарьей и 9-летней Дориной, их запомнили за чувство юмора, их щедрость, жизнь на полную", – пишет ВВС о моменте с акции памяти в одном из университетов Тегерана. Более двух тысяч человек пришли туда, чтобы воздать почести погибшим в крушении и их близким, которые вынуждены переживать мучительные потери.



Семья, которая погибла в авиакатастрофе / Twitter zaghtweet1

Мирные собрания переросли в кровавые столкновения. На некоторых видео можно услышать, как митингующие скандируют антиправительственные лозунги, в частности: "Они врут, что наш враг – Америка, наш враг здесь". Среди протестующих много женщин.

Цитирует издание и ряд иранских газет, которые освещали акции траура по жертвам авиакатастрофы с заголовками, такими как "Позор" и "То, что нельзя простить". Одна правящая газета назвала Иран "честным" – из-за признания ошибки.

Вспоминает ВВС и то, что президент США Дональд Трамп 12 января повторил предупреждение о том, что правительство Ирана не должно нацеливаться на антиправительственные протесты: "Мир наблюдает. Что важнее, следят США".

"Изменение режима – в воздухе"

Стратегия иранского режима, который представлял себя жертвой агрессии США после убийства генерала Касема Сулеймани, превратилась в катастрофу в общественных отношениях дома и во всем мире, пишет Foreign Policy.

Иранские чиновники признали, что по ошибке сбили украинский самолет из-за того, что противовоздушная оборона страны находилась в режиме повышенной готовности из-за атаки США незадолго до этого.

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Но это объяснение только подкормило антирежимные демонстрации. Для некоторых наблюдателей стихийные протесты в выходные означают потенциально смертельный вызов для лидеров Ирана, хотя режиму удавалось безжалостно раздавливать подобные митинги в прошлом.

"Изменение режима – в воздухе", – отметил бывший советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

Однако эксперт издания прогнозирует, что этого не произойдет – демонстранты представляют лишь один сектор иранского общества.

Кампания максимального давления Трампа достигла большего, чем кто-либо ожидал, причиняя жесткую экономическую боль режиму. В прошлом, по словам эксперта, такие действия только усиливали правление лидеров – от Кубы до Северной Кореи.



Люди чтят память жертв крушения / Getty Images

FP также отмечает, что внезапная вспышка гнева иранцев существенно противопоставляется явному национальному единству жителей страны в результате убийства Сулеймани. Тогда миллионы людей вышли на улицы Ирана для участия в похоронной процессии. На выходных же демонстранты скандировали: "Смерть диктатору" – ссылка на верховного лидера Ирана Хаменеи.

Особенно примечательно, что через несколько дней после похоронных процессий, организованных властью, произошло очевидное народное пренебрежение инструкциями режима. Последняя волна протестов включает студентов и иранцев среднего класса, в отличие от манифестантов рабочего класса, вышедших на улицы в прошлом году. Величина мобилизации студентов в эти выходные может стать зловещим знаком для режима, учитывая историческую роль студентов в изменениях в Иране.

Студенты привели их к власти, и студенты могут быть частью уравнения, которое также лишает их власти,

– пишет издание.

Общественный гнев резко подорвал усилия иранских чиновников изобразить Иран в американских новостных источниках как жертву опрометчивого американского президента и показать приверженность европейцев.

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При этом экономика Ирана находится в свободном падении, и страна сталкивается с новой кампанией экономического давления со стороны США. И остается непонятным, как Соединенные Штаты могут выражать поддержку иранскому народу, усиливая при этом экономическое давление.

Санкции подрывают экономику страны, принося ущерб и обычным людям в короткие сроки. Однако это может создать трещины внутри режима, которые, вероятно, ускорят его падение.

Без пострадавших не обошлось

Несколько человек получили ранения во время разгона митингов силовиками в Тегеране, по данным показаний, предоставленных The Guardian и кадрами, которые распространяются в социальных сетях.

Так, один из демонстрантов рассказал, что силовики сначала применяли слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу, а потом начали стрелять пулями.

Они неоднократно применяли слезоточивый газ, мы ничего не видели и кричали. Мы были ослеплены. Силовики стояли "спина к спине" и стреляли. Молодой девушке возле меня попали в ногу. Это было ужасно, страшно,

– говорит активист.

В другом ролике, снятом якобы вблизи площади Азади, показано, что несколько раненых, включая женщину, лежат на окровавленной мостовой. "Они попали в нее пулей", – комментирует голос за кадром.

"Я видел, как семь человек были расстреляны. Кровь была везде... Это – кровь нашего народа", – говорит участник акций в одном из видео. Однако правдивость кадров и свидетельств нельзя проверить независимо.

Более поздние кадры показали, что протестующие прикрывали лицо тканью, чтобы не вдыхать распыленный полицией газ, и продолжали скандировать антирежимные лозунги.

В то же время в понедельник руководитель полиции Тегерана заявил, что во время событий в воскресенье оружие не применялось и офицерам было приказано проявлять сдержанность.



Авиакатастрофа в Иране / 24 канал



