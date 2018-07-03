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Телеканал новостей 24 Программы Инновации

Запахом,звуком и светом: как будильник Sensorwake Trio может необычно разбудить своего владельца

Инновации 12 Читати новину українською

Подняться утром с постели для многих – это почти как вызов. В такие моменты, когда еще так хочется досмотреть утренний сон, или просто еще понежиться, первое, что начинаешь ненавидеть – это собственный будильник.

Конечно, технический прогресс и человеческая изобретательность подарили нам массу решений, как сделать процесс пробуждения более приятным или, по крайней мере, действенным, – от мудреных смарт-будильников, которые вычисляют фазы сна, до более приземленных способов –банального "рукоприкладства".

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Что может быть приятнее и действеннее утром, чем чашка кофе или ароматного чая в постель. Где-то так, очевидно, думала команда французских разработчиков из Sensorwake. Нет, кофе или других напитков к кровати они не предлагают, зато создали будильник, который будит запахом.

Для этого внутрь вставляют специальные компактные картриджи. Они абсолютно безопасны и удобны в пользовании. Морской бриз, свежесть хвойного леса или розового сада, ароматное капучино – ароматы, которые будут будить утром, можно менять на выбор. Одного такого картриджа, со слов разработчиков, должно хватить на месяц пользования.


Будильник Sensorwake Trio

Для тех, у кого крепкий сон или притупленные обонятельные рецепторы, предусмотрены другие инструменты – через минуту после активации рассеивателя запахов на будильнике срабатывает подсветка, а если и это не помогло проснуться, то еще через минуту включается "мотивационная мелодия". К слову, ее тоже можно выбрать из предложенного набора.


Специальные компактные картриджи

Проект Sensorwake Trio своего времени одобрительно оценила команда Google, так он выбился в "топы" изобретений, которые изменят мир, по версии интернет-гиганта. Изменит ли изобретение французов мир, неизвестно, но по крайней мере точно имеет все шансы сделать утро приятнее и добавить мотивации на старте нового дня.

Источник: 24 канал
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