Запеченная тыква с томатами и чесноком: вкусный и простой рецепт

Вкусная ароматная тыква может стать отличным вариантом для легкого диетического ужина.

Запеченную тыкву можно презентовать как самостоятельное блюдо или в виде гарнира к мясу или рыбе.

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Рецепт запеченной тыквы с томатами и чесноком:

Ингредиенты: 500 г тыквы, 400 г помидоров черри, маленькая головка чеснока, соль и перец по вкусу, 2 ст. л. тыквенных семечек, оливковое масло.

Как приготовить запеченную тыкву с томатами и чесноком:

1. Разогрейте духовку на 180 градусов.

2. Тыкву нарежьте ломтиками, чеснок разберите на зубчики.

3. Выложите ломтики тыквы на застеленный пергаментом противень, распределите помидоры и чеснок.

4. Смажьте овощи оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу, пересыпая очищенными семечками.

5. Запекайте 30 минут.