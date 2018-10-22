Если хочется удивить родных вкусным блюдом – попробуйте выбрать рыбу, запеченную с овощами. Такое блюдо может понравиться не только взрослым, но и детям.

Для обогащения организма врачи советуют еженедельно есть несколько порций рыбы. Таким образом человек получит необходимые микроэлементы, содержащиеся в этом продукте, в частности, фосфор.

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Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться рецептом вкусной запеченной рыбы с картофелем, болгарским перцем и лимоном. Для приготовления блюда можно выбрать одну из морских рыб – хека или треску.

Как приготовить запеченную рыбу с овощами рецепт блюда

Ингредиенты:

500 г филе морской рыбы;

500 г картофеля;

200 г болгарского перца

2 зубчика чеснока;

лимонный сок;

специи.

Рецепт приготовления блюда:

Филе хека или трески помойте под проточной водой. Нарежьте ее порционными кусками. Замаринуйте рыбу со специями (солью, перцем, розмарином). Сбрызните филе соком лимона и натрите измельченным чесноком. Оставьте все мариноваться на 1 – 2 часа в холодильнике.

На противне, смазанном маслом, выложите очищенный и порезанный кружочками картофель. Полейте овощ маринадом от рыбы и выложите на него порезанный тонкими кружочками болгарский перец. Поверх овощей положите филе рыбы. Запекайте все в течение 30 минут при 180 градусах.

Кулинарные блогеры советуют запекать рыбу в фольге. Так овощи и филе будут сочнее и душистые. После запекания попробуйте рыбу на готовность: вилка должна легко протыкать рыбу. Подавайте блюдо порциями, украсив его зеленью и долькой лимона.