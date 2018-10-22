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      Как приготовить запеченную рыбу с овощами: рецепт блюда

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      Рыба, запеченная с картофелем и болгарским перцем
      Рыба, запеченная с картофелем и болгарским перцем / eatingwell.com

      Если хочется удивить родных вкусным блюдом – попробуйте выбрать рыбу, запеченную с овощами. Такое блюдо может понравиться не только взрослым, но и детям.

      Для обогащения организма врачи советуют еженедельно есть несколько порций рыбы. Таким образом человек получит необходимые микроэлементы, содержащиеся в этом продукте, в частности, фосфор.

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      Журналисты LifeStyle 24 решили поделиться рецептом вкусной запеченной рыбы с картофелем, болгарским перцем и лимоном. Для приготовления блюда можно выбрать одну из морских рыб – хека или треску.

      Как приготовить запеченную рыбу с овощами рецепт блюда

      Ингредиенты:
      500 г филе морской рыбы;
      500 г картофеля;
      200 г болгарского перца
      2 зубчика чеснока;
      лимонный сок;
      специи.

      Рецепт приготовления блюда:

      Филе хека или трески помойте под проточной водой. Нарежьте ее порционными кусками. Замаринуйте рыбу со специями (солью, перцем, розмарином). Сбрызните филе соком лимона и натрите измельченным чесноком. Оставьте все мариноваться на 1 – 2 часа в холодильнике.

      На противне, смазанном маслом, выложите очищенный и порезанный кружочками картофель. Полейте овощ маринадом от рыбы и выложите на него порезанный тонкими кружочками болгарский перец. Поверх овощей положите филе рыбы. Запекайте все в течение 30 минут при 180 градусах.

      Кулинарные блогеры советуют запекать рыбу в фольге. Так овощи и филе будут сочнее и душистые. После запекания попробуйте рыбу на готовность: вилка должна легко протыкать рыбу. Подавайте блюдо порциями, украсив его зеленью и долькой лимона.

      Теги: LifeStyle Food and Drinks Здоровое питание
      Источник: 24 Канал
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