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      Запись разговора Трампа и Зеленского: кто делает стенограммы и насколько они точны

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      Зеленский и Трамп пообщались в США
      Зеленский и Трамп пообщались в США / Офис Президента

      О содержании частного разговора президентов узнать обычно можно только от его участников. Но в случае скандального разговора Трампа и Зеленского общественность получила стенограмму, обнародованную Белым домом. И это – уникальный случай в мировой дипломатии.

      Владимир Зеленский чаще всего разговоры по телефону проводит со специальной станции в своем кабинете – она надежнее сотовой связи. Об этом рассказали в ТСН.

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      "Существуют закрытые средства связи. Они кодируются – как с одного, так и с другого. "Снять" информацию каким-то средством, например радиоперехватом, практически невозможно. Это особая система шифрования", – рассказал руководитель службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж.

      Скандальный разговор Трампа и Зеленского: полный текст на русском – перевод 24 канала.

      Услышать приватную беседу лидеров стран в Украине могут переводчики или сотрудник администрации. А вот в США это могут быть и "другие уполномоченные лица", по словам протоколиста Юрия Ладного. Причем в США часть из этих лиц может находиться за пределами президентского кабинета, а в Украине всех собирают вместе – для контроля.

      Это фактор контроля. Чтобы слышать, что переводчик другой стороны переводит второму президенту. И контролировать содержание,
      – пояснил Ладный

      Интересно, что стенограмму разговора в Украине могут писать – по желанию президента. А могут и не писать. Впрочем, в основном переводчики таки ведут стенограмму – так было за Кравчука, Кучмы и Ющенко. Заметим, что запись делают не дословную – иногда фиксируют лишь главные тезисы.

      Именно с этого заявления возник скандал вокруг разговора Трампа и Зеленского. Текст жалобы на главу Белого дома перевел 24 канал.

      Скандальный случай с разговором Зеленского и Трампа – не исключение, стенограммы обоих президентов могут быть существенно отличными. Окончательно ответить на все вопросы могла бы только аудиозапись. К слову, в США это – обязательная процедура.

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      А вот обнародуют ли ее – вопрос пока без ответа.

      Что главное в скандале вокруг разговора президентов?В июле 2019 года во время телефонного разговора Дональд Трамп якобы пообещал Владимиру Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma.

      Дело в том, что к этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер Байден. Поэтому расследование дела может негативно повлиять на рейтинги кандидатов.

      25 сентября Белый Дом обнародовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом. Она указывает: Трамп говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      blog_ava
      Поздравления молодоженам на свадьбу в прозе и стихах
      26 сентября
      21319
      Теги: Зеленский в США Новости США Дональд Трамп Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа
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