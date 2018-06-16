Запись с голосом Стивена Хокинга отправили в космос

15 июня "Послание мира и надежды" авторства покойного британского ученого Стивена Хокинга полетело к ближайшей черной дыре в космосе.

Сигнал отправили после того, как похоронили прах Хокинга между могилами Исаака Ньютона и Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве.

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Сообщение прислали из спутниковой антенны Европейского космического агентства в Себреросе.

Отметим, что выдающийся британский физик Стивен Хокинг всю жизнь изучал черные дыры. И таким образом поклонники ученого решили почтить его память.

Напомним, что он умер 14-го марта 2017 года в возрасте 76 лет из-за осложнения бокового амио-трофического склероза. В своей последней работе профессор Стивен Хокинг рассказал о существовании параллельных вселенных, которые похожи на нашу.