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Запланировали еще при принятии бюджета: почему правительству выгодно падение гривны

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Падение гривны
Падение гривны / frontnews.eu

В середине сентября в Украину осуществит визит техническая миссия Международного валютного фонда, которая должна оценить работу украинской власти и принять решение о транше.

Об этом в своем видеоблоге "Бизнес-варта" рассказала Татьяна Острикова.

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По ее словам, это решение будет сигналом для всех остальных кредиторов и инвесторов относительно дальнейшей судьбы украинской экономики и национальной валюты. Если решение положительное – то катастрофы с гривной не будет, иностранные кредиторы продолжат занимать деньги и вкладывать возможные инвестиции, поэтому транш МВФ – это определенный имиджевый индикатор для Украины.

Если же заключение технической миссии и дальнейших руководящих органов МВФ будет отрицательным, то гривна продолжит падение и спрогнозировать уровень дна не возьмется никто. Но прогнозы и аналитика большинства экспертов почему-то молчат о важном факте. Правительство не просто заинтересовано в падении гривны, оно это запланировало.
– заявила политик.

Она заверила, что при формировании бюджета на 2018 год курс доллара был заложен в 30 гривен. И если гривна упадет, то правительство наконец сможет закрыть дыры в бюджете. В правительстве привыкли выдавать за собственные успехи увеличение поступлений в бюджет, вызванное ростом курса доллара. И называют это увеличение поступлений или результатом борьбы с контрабандой, или улучшением экономической активности.

Острикова подчеркнула: власти выгодна девальвация гривны, так как таким способом можно удовлетворить аппетиты наших экспортеров (большая часть которых являются главными финансово-промышленными и политическими группами в Украине). Именно для них и девальвируют гривну, потому что экспортеры имеют валютную выручку, и чем дороже иностранная валюта, тем им лучше.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Остриковой "Бизнес-варта" за 20 августа 2018 года

 

Теги: Новости Украины Доллар Доллар-Гривна Транш МВФ МВФ Видеоблоги
Источник: 24 канал
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