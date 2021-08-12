Этот провал образовался еще после ливня 22 июля. Однако его только огородили и до сих пор не начали ремонтировать.
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Огромная пропасть, которая заполнилась стоками / Фото "Думская"
Люди жалуются на запах
Жители домов, расположенных рядом, начали жаловаться на ужасный запах. Он начал распространятся из ямы 11 августа.
Это уже успели прокомментировать в Инфоксводоканале. Там рассказали, что ужасный запах начал распространяться, потому что подземные воды смешались с канализационными.
Также заявили, что уже работают над устранением последствий аварии. Специалисты будут осушать место провала и монтировать колодец с трубами. После этого должны засыпать пропасть.
Пропасть, откуда идет запах / Фото "Думская"
Почему еще не отремонтировали
30 июля в этом же коммунальном предприятии объяснили, почему провалы на Генерала Петрова просто огородили и не ремонтируют. Там сказали, что в результате сильного ливня такие аварии были на многих улицах города. Поэтому все пропасти ремонтируют по списку "графика ликвидации аварий".
Ограждение пропасти на улице Генерала Петрова / Фото "Думская"
Коротко о потопе в Одессе 22 июля
- В этот день город залило сильным дождем.
- Затоплены были многие улицы и дома.
- Во время грозы там рушились стены, а также падали деревья.
- Авиакомпании даже отменили рейсы в города.
- В Одессе перестали ездить троллейбусы и часть маршруток.
- Также сообщалось, что в воде застряла маршрутка.
- Пассажиров оттуда доставали спасатели.