В Одессе огромная пропасть заполнилась стоками: вокруг распространяется вонь — фото

На улице Генерала Петрова в Одессе 12 августа огромная пропасть на дороге наполнилась канализационными стоками. Поэтому там начала распространяться страшная вонь.

Этот провал образовался еще после ливня 22 июля. Однако его только огородили и до сих пор не начали ремонтировать.

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Огромная пропасть, которая заполнилась стоками / Фото "Думская"

Люди жалуются на запах

Жители домов, расположенных рядом, начали жаловаться на ужасный запах. Он начал распространятся из ямы 11 августа.

Это уже успели прокомментировать в Инфоксводоканале. Там рассказали, что ужасный запах начал распространяться, потому что подземные воды смешались с канализационными.

Также заявили, что уже работают над устранением последствий аварии. Специалисты будут осушать место провала и монтировать колодец с трубами. После этого должны засыпать пропасть.



Пропасть, откуда идет запах / Фото "Думская"

Почему еще не отремонтировали

30 июля в этом же коммунальном предприятии объяснили, почему провалы на Генерала Петрова просто огородили и не ремонтируют. Там сказали, что в результате сильного ливня такие аварии были на многих улицах города. Поэтому все пропасти ремонтируют по списку "графика ликвидации аварий".



Ограждение пропасти на улице Генерала Петрова / Фото "Думская"

Коротко о потопе в Одессе 22 июля