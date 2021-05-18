Інцидент стався у школі у Хортицькому районі міста. Дівчатам по 11 років.
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Школярки у лікарні
Дівчатам надали допомогу, але довелось їх госпіталізувати з отруєнням. На місці працювали 1 фельдшерська та 1 лікарська бригади.
Місцеве видання "Depo Запоріжжя" пише, що поліція не отримувала повідомлення за цим фактом.
Інші інциденти з отруєннями: останні новини
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- У Кам'янко-Дніпровському районі на Запоріжжі у квітні жінка отруїлась і згодом померла. Повідомляють, що вона випила отруйну речовину для обробки рослин. Невідомо, чи це була випадковість.
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