В напрямку Мелітополя у Запорізькі області утворився величезний затор. Його довжина – понад 20 кілометрів.

Скупчення автомобілів створилось на трасі Харків – Сімферополь. Транспортні заходи рухаються повільно щільною колоною.

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Українці вирішили поїхати на травневі свята до моря. Наразі вони змушені годинами чекати.

Очевидці опублікували фото та відео інциденту в мережі. Деякі намагаються об'їхати затор зустрічною смугою або узбіччям.



Утворився затор – понад 20 кілометрів / Фото "Автоканал Запоріжжя"

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Причиною затору став ремонт на автошляху М-18 у Мелітопольському районі. "26 кілометрів до Мелітополя в сторону моря", – прокоментував світлини автор Макар Алєксєєв.

Зауважимо, у Києві спостерігається низка заторів через ремонтні роботи, дрібні ДТП та посилений трафік у години пік.