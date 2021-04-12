Ситуація з захворюваністю на коронавірус у Запоріжжі погіршується. Через це місцева влада вирішила посилити карантинні обмеження.

Мер Запоріжжя Володимир Буряк наголосив, що кількість хворих на COVID-19 стрімко збільшується. Через це він закликав усіх докладати максиму зусиль, аби чимшвидше вийти з червоної зони.

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Ситуація з поширенням коронавірусу в місті критична – 300 – 400 нових хворих щодоби. Вже майже 1000 людей померли. Медики в авралі – щодня 200 госпіталізацій. Лікарні можуть прийняти виключно пацієнтів із важким перебігом хвороби,

– заявив мер.

Посилений карантин у Запоріжжі

Громадський транспорт перевозитиме пасажирів тільки з 06:00 до 09:30 та з 16:00 до 20:00. У салоні можуть бути заповнені лише сидячі місця. За словами Буряка, контроль за дотриманням цього правила посилили.

"Як працюватиме транспорт у вихідні – повідомимо додатково. Все залежатиме від ситуації з поширенням COVID", – підкреслив очільник міста.

З 12 квітня всі літні майданчики закладів громадського харчування, а також атракціони – зачинені.

Коротко про ситуацію з COVID-19 у місті