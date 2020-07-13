Машины плывут по дорогам: Запорожье и Харьков накрыл мощный ливень – жуткие видео
Мощная непогода пришла в Запорожье и Харьков. Из-за сильного ливня дороги превратились в реки, а канализационные ливневки не могут справиться с большим количеством воды.
Ливень в Запорожье
Непогода пришла в Запорожье вечером 13 июля. Как пишет издание Vgorode, город парализовали пробки.
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Автомобили двигаются очень медленно, а улицы постепенно превращаются в реки. Вода подтопила улицы Школьную и дамбу в районе Пушкина.
В сторону Фестивальной сейчас вообще не проехать, образовались огромные пробки. Машины стоят в лужах и не могут ехать,
– говорится в сообщении.
Пострадали из-за ливня не только пешеходы и водители, но и пассажиры общественного транспорта. Как рассказывают очевидцы, маршрутка застряла под Вознесеновским мостом. Вода затопила салон, сейчас люди ждут спасателей.
Из-за непогоды в Запорожье произошло несколько ДТП. В нескольких районах города отключили светофоры – на дорогах настоящий хаос.
Мощный ливень в Запорожье: смотрите видео
Вода затопила салон маршрутки: смотрите видео
Непогода в Харькове
13 июля ливень пришел и в Харьков. Наихудшая ситуация на проспекте Гагарина – там из-за ливня образовались огромные пробки. На видео, обнародованном в телеграм-канале "Харьков 1654", видно, как автомобили плывут по дорогам.
Мощный ливень затопил недавно отремонтированные центральные улицы Харькова. Говорится о Сумской и Алчевских, а также проспекте Свободы.
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Правда, есть и те, кто искренне радуется непогоде. В сети появилось видео, на котором харьковчане достали надувной матрас и плавали на нем по улицам.
Непогода в Харькове / Фото из инстаграма @angel56_56