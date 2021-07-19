"Мы попытались совместить искусство и металлургию. Здесь мы собрали красивые моменты производства. Также мы хотим привлечь молодежь к профессии металлурга, чтобы им было это интересно, и показать, что это красиво и масштабно", – отметил директор департамента управления делами Группы Метинвест Марина Литвиненко.

Также компания "Метинвест" почтила представителей рабочих династий знаком отличия "Золотая Звезда".

"В такие дни понимаешь, что работаешь не просто. И понимаешь, что ты заслуживаешь награды", – сказал старший мастер, лауреат награды Золотая Звезда Глеб Фоменко.

Праздничное настроение металлургам и горнякам во время грандиозного концерта создавали Таяна, София Ротару и группа "Мозги" во главе с Потапом.

Ярко, необычно и празднично поздравили украинцев с праздником и в Кривом Роге. По случаю профессионального праздника там устроили мощное шоу с участием почти сотни дронов. В ночном небе они поочередно создавали различные комбинации и фигуры.

"Это очень красиво. Я благодарен за то, что предоставили такой прекрасный отдых работникам комбинатов. Потому что людям нужно иногда отдыхать, расслабиться. Поэтому это очень важно", – поделился местный житель Константин.

Состоялся праздничный концерт и в Мариуполе. Там гостей развлекали Гайтана и группа Казка.