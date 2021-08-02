Чтобы выглядели свежее: в Запорожье продавец оплевала прилавок с овощами – видео
2 августа 2021 , 19:13Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Это Запорожье"
На Центральном рынке Запорожья продавец оплевала овощи, которые продавала. Вероятно, женщина делала это для того, чтобы овощи имели свежий вид.
Продавец и не подозревала, что в этот момент ее снимают на видео. Впоследствии кадры разлетелись по сети.
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Инцидент произошел на Центральном рынке Запорожья, на улице Жуковского. Продавец одной из торговых точек пыталась превратить огурцы не первой свежести в более привлекательные. В то же время она нарушила не только карантинные нормы, но и любые санитарные правила.
В Запорожье продавец оплевала прилавок с овощами: смотрите видео
Пользователи соцсетей не сдерживали себя в комментариях.
Реакция соцсетей
- "Фу, буду мыть теперь, на всякий случай, овощи трижды".
- "Это не только в Запорожье такие хозяюшки есть".
- "Может она раньше в клининге работала?".
- "Ужас, я у нее персики покупала. Завтра пойду к ней, с пульверизатором".