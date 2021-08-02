Чтобы выглядели свежее: в Запорожье продавец оплевала прилавок с овощами – видео

2 августа 2021 , 19:13
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Источник:

телеграм-канал "Это Запорожье"

На Центральном рынке Запорожья продавец оплевала овощи, которые продавала. Вероятно, женщина делала это для того, чтобы овощи имели свежий вид.

Продавец и не подозревала, что в этот момент ее снимают на видео. Впоследствии кадры разлетелись по сети.

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Инцидент произошел на Центральном рынке Запорожья, на улице Жуковского. Продавец одной из торговых точек пыталась превратить огурцы не первой свежести в более привлекательные. В то же время она нарушила не только карантинные нормы, но и любые санитарные правила.

В Запорожье продавец оплевала прилавок с овощами: смотрите видео

Пользователи соцсетей не сдерживали себя в комментариях.

Реакция соцсетей

  • "Фу, буду мыть теперь, на всякий случай, овощи трижды".
  • "Это не только в Запорожье такие хозяюшки есть".
  • "Может она раньше в клининге работала?".
  • "Ужас, я у нее персики покупала. Завтра пойду к ней, с пульверизатором".
Автор: Альона Захарова