Женщина двигалась по пешеходному тротуару, когда столкнулась с другой. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

Кстати Транспорт есть, а правил нет: когда в Украине наконец урегулируют движение электросамокатов

Решение суда

Суд признал электросамокат транспортным средством для перевозки людей. Отметили, что он оборудован специальными механизмами.

Сначала обвиняемой даже назначили наказание в виде лишения свободы, однако освободили от него в связи со статьей 75 Уголовного кодекса. Поэтому назначили компенсации:

102 тысячи гривен материального ущерба;

23 тысячи гривен морального ущерба;

2 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.

Курьезные случаи с электросамокатами