В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на более чем 100 тысяч гривен
13 июля 2021 , 07:37Читати новину українською
Источник:Госреестр судебных решений
Запорожский суд признал виновной женщину, потому что она наехала на человека во время движения на электросамокате. С водителя взыскали штраф в размере 127 тысяч гривен.
Женщина двигалась по пешеходному тротуару, когда столкнулась с другой. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.
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Решение суда
Суд признал электросамокат транспортным средством для перевозки людей. Отметили, что он оборудован специальными механизмами.
Сначала обвиняемой даже назначили наказание в виде лишения свободы, однако освободили от него в связи со статьей 75 Уголовного кодекса. Поэтому назначили компенсации:
- 102 тысячи гривен материального ущерба;
- 23 тысячи гривен морального ущерба;
- 2 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.
Курьезные случаи с электросамокатами
- В центре Киева недавно заметили священника, который катался на электросамокате. Вероятно, что он был ненастоящим попом, а просто одетым в таком стиле.
- В Одессе из одного из Центров предоставления административных услуг похитили электросамокат. На нем туда приехала одна из посетительниц учреждения. Опубликовали видео, на котором видно, как другая женщина забрала транспорт.