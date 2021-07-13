В Запорожье водителя электросамоката оштрафовали на более чем 100 тысяч гривен

13 июля 2021 , 07:37
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Источник:

Госреестр судебных решений

Запорожский суд признал виновной женщину, потому что она наехала на человека во время движения на электросамокате. С водителя взыскали штраф в размере 127 тысяч гривен.

Женщина двигалась по пешеходному тротуару, когда столкнулась с другой. Пострадавшая получила телесные повреждения средней тяжести.

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Решение суда

Суд признал электросамокат транспортным средством для перевозки людей. Отметили, что он оборудован специальными механизмами.

Сначала обвиняемой даже назначили наказание в виде лишения свободы, однако освободили от него в связи со статьей 75 Уголовного кодекса. Поэтому назначили компенсации:

  • 102 тысячи гривен материального ущерба;
  • 23 тысячи гривен морального ущерба;
  • 2 тысячи гривен расходов на юридическую помощь.

Курьезные случаи с электросамокатами

  • В центре Киева недавно заметили священника, который катался на электросамокате. Вероятно, что он был ненастоящим попом, а просто одетым в таком стиле.
  • В Одессе из одного из Центров предоставления административных услуг похитили электросамокат. На нем туда приехала одна из посетительниц учреждения. Опубликовали видео, на котором видно, как другая женщина забрала транспорт.
Автор: Ольга Музика