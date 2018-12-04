Запорожский автомобилестроительный завод нуждается санации, – замглавы правления "УкрАВТО"

Запорожский автомобилестроительный завод продолжал работать в тяжелых финансовых условиях, рассчитываться с сотрудниками, поставщиками и партнерами, но после узаконивания "евроблях" ситуация осложнилась.

Об этом заявил заместитель председателя правления корпорации "УкрАВТО" по производству Олег Папашев, передает издание "Гордон".

На Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) рассчитывают на санацию и возобновление деятельности, заявил заместитель главы правления корпорации "УкрАВТО" по производству Олег Папашев. Об этом сообщает сайт корпорации, которая владеет заводом.

В компании подчеркнули, что предприятие продолжало работать, несмотря на тяжелое финансовое положение.

"Производственные линии поддерживались на 100% в рабочем состоянии, инжиниринговые работы проводились согласно регламенту с соблюдением технических процедур. Все текущие платежи, в том числе выплата заработной платы и налогов, расчеты с поставщиками и партнерами, коммунальные платежи осуществлялись заводом в полном объеме и четко в срок. На протяжении нескольких лет корпорация "УкрАВТО" предоставляла ЗАЗ дополнительное финансирование для обеспечения операционной деятельности завода и выплаты банкам процентов по кредитам. По состоянию на конец ноября 2018 года сумма выплат составила более 420 млн грн", – сказано в сообщении пресс-службы.

В течение нескольких лет ЗАЗ пытался адаптироваться к новым рыночным условиям, практически неприемлемым для существования и развития производства, отметил Папашев.

"К сожалению, системных усилий менеджмента и материнской компании по спасению завода оказалось недостаточно. В ситуации, когда "евробляхи" узаконены, а к их владельцам власти прислушиваются значительно внимательнее, чем к производителям, крах автомобилестроительных предприятий неизбежен. Принимаемые законы стимулируют импорт, освобождая его от налогов, для производителей же налоговое бремя только увеличивается. В этом контексте надежд на возрождение полномасштабного производства легковых автомобилей на ЗАЗ в обозримом будущем становится все меньше. Невозможность запустить конвейер и восстановить хозяйственную деятельность завода не дает шансов удовлетворить ожидания кредиторов. Мы неоднократно обращались к властям – действующим и предыдущим – с просьбой обратить внимание на ситуацию в промышленном секторе, помочь предприятиям справиться с последствиями кризиса и не разрушать окончательно среду, позволяющую развивать производство в Украине. Остается только сожалеть, что все наши обращения остались без внимания", – сообщил замглавы правления.

Переговоры с кредиторами начались еще в феврале 2015 года, отмечает пресс-служба концерна, удалось достичь договоренности о реструктуризации долгов и отсрочке выплат, но в нынешних условиях этого оказалось недостаточно.

"Все крупные промышленные предприятия Украины нуждались в реновации, требующей серьезных капиталовложений. Позволить себе дорогие и короткие гривневые кредиты предприятия не могли – ввиду высокой капиталоемкости и низкой маржинальности промышленного производства. После четырехкратного скачка курса доллара в 2014 году все предприятия, привлекавшие валютные кредитные средства для модернизации и развития производства, были, по сути, брошены на произвол судьбы. На их плечи легло бремя девальвации, произошедшей не по их вине. Правительство же не пошло даже на такую очевидную антикризисную меру, как отмена 18% налога на прибыль для списанных банками кредитов, что не позволяет применять эту практику в Украине. При этом, как показывает международный опыт, без частичного списания реструктуризация многократно выросшей вследствие девальвации задолженности невозможна. Именно поэтому мы являемся свидетелями банкротства целого ряда промышленных предприятий Украины", – пояснила заместитель главы правления корпорации "УкрАВТО" по финансам Наталья Бей.

Олег Папашев подчеркнул, что с технологической точки зрения ЗАЗ и сегодня готов производить высококачественную современную технику любого уровня сложности.

"Для этого у завода есть все: технологии, оборудование, квалифицированные специалисты, все необходимые договора, лицензии и разрешения. Проблемы ЗАЗ лежат именно в финансовой плоскости – завод нуждается в санации. Мы очень надеемся, что в ходе судебной процедуры кредиторами будут приняты конструктивные решения и после восстановления платежеспособности ЗАЗ сможет продолжить свою производственную деятельность. Это единственно правильный и законный путь для сохранения производственного потенциала страны", – резюмировал руководитель.