19:18
4 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Казусы на саммите G20. Засекречены файлы от Минкульта
      Вєсті Кремля
      23:53, 3 декабря
      Вести.UA . Большой провал Порошенко. Болтливый малорос Евгений
      Вєсті.UA
      23:25, 3 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ ЗАДЕРЖАНИЕ УКРАИНЦЕВ В ГРУЗИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Запорожский автомобилестроительный завод нуждается санации, – замглавы правления "УкрАВТО"

      57 Читати новину українською
      Запорожский автомобилестроительный завод нуждается санации, – замглавы правления "УкрАВТО"

      Запорожский автомобилестроительный завод продолжал работать в тяжелых финансовых условиях, рассчитываться с сотрудниками, поставщиками и партнерами, но после узаконивания "евроблях" ситуация осложнилась.

      Об этом заявил заместитель председателя правления корпорации "УкрАВТО" по производству Олег Папашев, передает издание "Гордон".

      На Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) рассчитывают на санацию и возобновление деятельности, заявил заместитель главы правления корпорации "УкрАВТО" по производству Олег Папашев. Об этом сообщает сайт корпорации, которая владеет заводом.

      В компании подчеркнули, что предприятие продолжало работать, несмотря на тяжелое финансовое положение.

      "Производственные линии поддерживались на 100% в рабочем состоянии, инжиниринговые работы проводились согласно регламенту с соблюдением технических процедур. Все текущие платежи, в том числе выплата заработной платы и налогов, расчеты с поставщиками и партнерами, коммунальные платежи осуществлялись заводом в полном объеме и четко в срок. На протяжении нескольких лет корпорация "УкрАВТО" предоставляла ЗАЗ дополнительное финансирование для обеспечения операционной деятельности завода и выплаты банкам процентов по кредитам. По состоянию на конец ноября 2018 года сумма выплат составила более 420 млн грн", – сказано в сообщении пресс-службы.

      В течение нескольких лет ЗАЗ пытался адаптироваться к новым рыночным условиям, практически неприемлемым для существования и развития производства, отметил Папашев.

      "К сожалению, системных усилий менеджмента и материнской компании по спасению завода оказалось недостаточно. В ситуации, когда "евробляхи" узаконены, а к их владельцам власти прислушиваются значительно внимательнее, чем к производителям, крах автомобилестроительных предприятий неизбежен. Принимаемые законы стимулируют импорт, освобождая его от налогов, для производителей же налоговое бремя только увеличивается. В этом контексте надежд на возрождение полномасштабного производства легковых автомобилей на ЗАЗ в обозримом будущем становится все меньше. Невозможность запустить конвейер и восстановить хозяйственную деятельность завода не дает шансов удовлетворить ожидания кредиторов. Мы неоднократно обращались к властям – действующим и предыдущим – с просьбой обратить внимание на ситуацию в промышленном секторе, помочь предприятиям справиться с последствиями кризиса и не разрушать окончательно среду, позволяющую развивать производство в Украине. Остается только сожалеть, что все наши обращения остались без внимания", – сообщил замглавы правления.

      Переговоры с кредиторами начались еще в феврале 2015 года, отмечает пресс-служба концерна, удалось достичь договоренности о реструктуризации долгов и отсрочке выплат, но в нынешних условиях этого оказалось недостаточно.

       

      "Все крупные промышленные предприятия Украины нуждались в реновации, требующей серьезных капиталовложений. Позволить себе дорогие и короткие гривневые кредиты предприятия не могли – ввиду высокой капиталоемкости и низкой маржинальности промышленного производства. После четырехкратного скачка курса доллара в 2014 году все предприятия, привлекавшие валютные кредитные средства для модернизации и развития производства, были, по сути, брошены на произвол судьбы. На их плечи легло бремя девальвации, произошедшей не по их вине. Правительство же не пошло даже на такую очевидную антикризисную меру, как отмена 18% налога на прибыль для списанных банками кредитов, что не позволяет применять эту практику в Украине. При этом, как показывает международный опыт, без частичного списания реструктуризация многократно выросшей вследствие девальвации задолженности невозможна. Именно поэтому мы являемся свидетелями банкротства целого ряда промышленных предприятий Украины", – пояснила заместитель главы правления корпорации "УкрАВТО" по финансам Наталья Бей.

      Олег Папашев подчеркнул, что с технологической точки зрения ЗАЗ и сегодня готов производить высококачественную современную технику любого уровня сложности.

      "Для этого у завода есть все: технологии, оборудование, квалифицированные специалисты, все необходимые договора, лицензии и разрешения. Проблемы ЗАЗ лежат именно в финансовой плоскости – завод нуждается в санации. Мы очень надеемся, что в ходе судебной процедуры кредиторами будут приняты конструктивные решения и после восстановления платежеспособности ЗАЗ сможет продолжить свою производственную деятельность. Это единственно правильный и законный путь для сохранения производственного потенциала страны", – резюмировал руководитель.

      Теги: Деньги Финансы
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как изменились цены на газ и расходы на субсидии за 5 лет: инфографика
      сегодня , 19:08 Как изменились цены на газ и расходы на субсидии за 5 лет: инфографика
      Яніна Ткачук 28
      Что происходит с мораторием на землю
      сегодня , 19:00 Что происходит с мораторием на землю
      Сергій Фурса 75
      Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      сегодня , 19:30 Как наслаждаться здоровым воздухом и дышать полной грудью
      "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      сегодня , 18:30 "Развели как котят бюрократов": какая судьба ждет Центрэнерго
      Сергій Фурса 60
      Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
      сегодня , 18:27 Кто такой Алан Тьюринг: один из создателей современной информатики и искусственного интеллекта
      27
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      eBay покупает GSI Commerce за $ 2,4 млрд.
       30 марта 2011 , 09:43
      Еврокомиссия разрабатывает меры по ликвидации барьеров в электронной торговле
       6 февраля 2012 , 11:33
      Прокуратура обнаружила в "Укравтодоре" нарушений на 133 млн. грн.
       10 июня 2014 , 15:14
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук