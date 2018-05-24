Запорожский "Мотор" завоевал свой пятый Кубок Украины по гандболу

Мотор" в четвертый раз подряд обыграл ЗТР в финале Кубка Украины по гандболу.

Об этом сообщает XSport.

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Запорожскому "Мотору" будет куда складывать золотые медали чемпионов Украины. Гегемоны украинского гандбола завоевали очередной, уже пятый национальный Кубок.

В финальном матче "Мотор" по всем законам кубкового жанра встретился с земляками из ЗТР уже пятый раз подряд. И как в трех предыдущих финалах не почувствовал существенного сопротивления со стороны принципиального соперника: 31 -36.