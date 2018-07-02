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Телеканал новостей 24 Блоги Олександр Палій
Олександр Палій

Заповіт українського режисера Довженка досі не виконаний

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Олександр Довженко
Олександр Довженко / На скрижалях - Blogger

75 років тому в СРСР зазнав нищівної критики сценарій фільму режисера Олександра Довженка "Україна в огні", за те, що "заохочував український патріотизм замість радянського".

Довженко досі за новаторство і експресію у багатьох рейтингах входить до сотні найвизначніших режисерів світу.

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Після зустрічі зі Сталіним Довженко готувався до страти і знищив частину свого щоденника. Та частина, яка лишилиася, м'яко кажучи, і так антирадянська.

Стратити всесвітньовідомого на той час Довженка, ще й під час війни, Сталін чи то не зважився, чи то не встиг. Хоча відомо, що Довженку підсовували на знімальному майданчику заряджений бойовими кулями револьвер замість холостого, вочевидь, плануючи видати смерть за нещасний випадок чи самогубство, а іншого разу підпиляли рульову стійку в його авто.

З 1943 Довженку заборонили жити і творити в Україні.

"Мосфільм", де змушений був працювати Довженко, він називав "конюшнею", і говорив, що "на "Мосфільмі" є такі коридори, де ще не ступала нога людини".

Олександр Довженко заповів після смерті поховати його серце в Україні (поки цей заповіт так і не виконано).

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Автор: Олександр Палій
Теги: Новости Украины Новости политики Кино Публикации История СССР
Источник: Олександр Палій
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