Сколько потерял бюджет Украины за 10 лет запрета игорного бизнеса: шокирующая цифра
Уже более 10 лет в Украине запрещен игорный бизнес. За это время украинский бюджет недополучил минимум 2 миллиарда долларов.
Однако все зависит от объемов рынка. Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.
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По его словам, если, например, на пике отрасль игорного бизнеса зарабатывает миллиард долларов в год, то не менее 20% должно попасть в государственный бюджет.
Не меньше, это минимум. Можете себе посчитать, что в худшие годы – это от 100 до 200 миллионов долларов в год. Думаю, минимум 2 миллиарда долларов бюджет недополучил,
– подчеркнул Заблоцкий.
Что известно об игорном бизнесе в Украине
- Законопроект о легализации игорного бизнеса парламент может рассмотреть уже на следующей пленарной неделе, об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.
- Сейчас документ уже подготовлен ко второму чтению. В него было предложено почти 3,5 тысячи правок.
- Парламентарии не впервые пытаются легализовать игорный бизнес в Украине, который был запрещен во времена премьерства Юлии Тимошенко. Поговаривают, она это делала в угоду Владимира Путина, который хотел перекрыть канал туристов к украинским казино.
- Закон позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд. Также законопроект предусматривает регулирование "классических" лотерей и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года. Кроме этого, хотят запретить рекламу азартных игр как способа обогащения.
Что украинцы думают о легализации игорного бизнеса: смотрите видео