Уже более 10 лет в Украине запрещен игорный бизнес. За это время украинский бюджет недополучил минимум 2 миллиарда долларов.

Однако все зависит от объемов рынка. Об этом в эфире 24 канала в программе "Что это было" рассказал народный депутат от фракции "Слуга народа" Марьян Заблоцкий.

Интересно Казино в мире: топ-5 стран, где разрешен игорный бизнес

По его словам, если, например, на пике отрасль игорного бизнеса зарабатывает миллиард долларов в год, то не менее 20% должно попасть в государственный бюджет.

Не меньше, это минимум. Можете себе посчитать, что в худшие годы – это от 100 до 200 миллионов долларов в год. Думаю, минимум 2 миллиарда долларов бюджет недополучил,

– подчеркнул Заблоцкий.

Что известно об игорном бизнесе в Украине

Законопроект о легализации игорного бизнеса парламент может рассмотреть уже на следующей пленарной неделе, об этом сообщил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов.

Сейчас документ уже подготовлен ко второму чтению. В него было предложено почти 3,5 тысячи правок.

Парламентарии не впервые пытаются легализовать игорный бизнес в Украине, который был запрещен во времена премьерства Юлии Тимошенко. Поговаривают, она это делала в угоду Владимира Путина, который хотел перекрыть канал туристов к украинским казино.

Закон позволяет располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют 3, 4 или 5 звезд. Также законопроект предусматривает регулирование "классических" лотерей и позволяет играть в азартные игры лицам старше 21 года. Кроме этого, хотят запретить рекламу азартных игр как способа обогащения.

Что украинцы думают о легализации игорного бизнеса: смотрите видео