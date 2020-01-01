Запрет фейерверков: в полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

Полиция не реагирует на нарушения относительно запрета использования фейерверков. Ведь решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы.

Соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились, сообщили в фейсбуке МВД Украины.

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Поэтому, в соответствии с законодательством, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС,

– говорится в сообщении.

В то же время в полиции рекомендуют воздерживаться от запусков фейерверков. А пиротехнику приберечь до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации.