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      Запрет фейерверков: в полиции объяснили, почему не реагируют на нарушения

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      В полиции объяснили, почему не реагируют на использование фейерверков / mukachevo.today

      Полиция не реагирует на нарушения относительно запрета использования фейерверков. Ведь решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы.

      Соответствующие изменения в Уголовный, Уголовно-процессуальный и Кодекс об админнарушении относительно ответственности за запуск салютов не вносились, сообщили в фейсбуке МВД Украины.

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      Поэтому, в соответствии с законодательством, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.

      Решение о запрете пиротехники принимают городские или сельские советы, каждая отдельно. Например, в Киеве Киевсовет запретил использование пиротехники до окончания ООС,
      – говорится в сообщении.

      В то же время в полиции рекомендуют воздерживаться от запусков фейерверков. А пиротехнику приберечь до освобождения Крыма и Донбасса от оккупации.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Полиция Новогодние праздники Министерство внутренних дел Новости Крыма Новости Киева Операция Объединенных сил
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