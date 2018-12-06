В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства "Вазар А" для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 5 декабря.

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Гослекслужба постановила изъять все серии этого препарата производителем которого является "ПЛИВА Хрватска д.а.о.", Хорватия.

Вазар А запретили в Украине

Отмечается, что препарат "Вазар А" содержит действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывающей рак) для человека.

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