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      Может вызвать рак: в Украине запретили препарат от высокого давления

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      Запрет лекарств: в Украине запретили Вазар А
      В Украине запретили "Вазар А" / politeka.net

      В Украине наложили постоянный запрет на применение и реализацию лекарственного средства "Вазар А" для лечения артериальной гипертензии и сердечной недостаточности.

      Такое решение приняла Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками 5 декабря.

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      Гослекслужба постановила изъять все серии этого препарата производителем которого является "ПЛИВА Хрватска д.а.о.", Хорватия.

      Вазар А заборонили в Україні

      Вазар А запретили в Украине

      Отмечается, что препарат "Вазар А" содержит действующее вещество валсартан, в котором есть примесь N-nitrosodiethylamine (NDEA) в концентрации, превышающей предельную величину. Эта примесь может быть канцерогенной (вызывающей рак) для человека.

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      Теги: Здоровье Лекарства Медицина Онкозаболевания Сердечно-сосудистые заболевания
      Источник: Здоров'я 24
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