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Лекарства, на которые отменили запрет в Украине: перечень

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Лекарства, которые отменили запрет в Украине
Лекарства, которые отменили запрет в Украине / 24 канал

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками с начала 2018 года отменила запрет на ряд препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Гослекслужбы.

В частности, временный запрет отменили на целый ряд препаратов, растворов для инъекций и вакцин.

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Сердечно-сосудистые заболевания:

"Изо-Мик", препарат для сердечников всех серий (украинская фармацевтическая компания "Микрохим") – запрет отменили 4 июня 2018 года.

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Вакцины:

"Имовакс полио", вакцина для профилактики полиомиелита серии P3A501V (Санофи Пастер, Франция), РП RU/14266/01/01 – запрет отменили 6 июня 2018 года.

Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша серии 282P6016A (Серум Институт Индии ПВД. ЛТД., Индия), РП RU/15334/01/01 – запрет отменили 6 июня 2018 года.

Вакцина от БЦЖ, лиорфилизированная/bcg vaccine freeze-dried серии 292 против туберкулеза серии 297 (BB-NCIPD ltd., Болгария), РП RU/15350/01/01 – запрет отменили 12 июня 2018 года.

Обезболивающее и спазмалитики:

"Ацетилсалициловая кислота" (аспирин) ("Лубныфарм", Украина); "Долоксен", таблетки против боли серии 150717 ("Индоко Ремедис Лимитед", Индия) – запрет отменили 5 июня 2018 года.

"Кетанов" серии №11176077, таблетки по 10 мг № 100 (10х10) в блистерах (КК Терапия АО, Румыния) – отменили запрет 25 июня 2018 года.

"Комбиспазм", таблетки по 10 таблеток в алюминиевом блистере; по 1 блистеру в картонной пачке; по 10 картонных пачек в групповой пачке из картона (Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед, Индия) – отменили запрет 1 августа 2018 года.

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Пищеварительная система:

"Энтеросгель" серии №2531217, паста для перорального применения, 70 г/100 г по 405 г в контейнере; по 1 контейнеру в коробке из картона (Прао "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ") – отменили запрет 30 мая 2018 года.

Раствор для инъекций:

"Тиопентал" серии 167106 (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 1,0 г во флаконах), препарат для общей анестезии (ОАО "Киевмедпрепарат") – временный запрет отменили 7 мая 2018 года.

"Новокаин-Дарница" серии VU 181217, препарат для анестезии ("Фармацевтическая фирма" Дарница", Украина), РП RU/3972/01/01 – запрет отменили 6 июня 2018 года.

"Гроутропин" серии GD70614, раствор для инъекций 8 МЕ/мл по 2 мл (Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея) – запрет отменили 10 мая 2018 года.

"Армадин" серии №71308015, раствор для инъекций, 50 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 (5х2) в кассетах в пачке, № 10 (10х1) в блистерах в пачке (ПАО "Лекхим-Харьков)– отменили запрет 24 июля 2018 года.

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К слову, 6 августа стало известно, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно установила запрет на реализацию и применение раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте".

Под постоянный запрет также попал раствор для наружного применения "Этанол 70". Раньше он был под временным запретом, который наложили за фальсификацию производителя ЧП "Килафф".

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Новости Украины Здоровье Министерство здравоохранения Украины Лекарства Медицина
Источник: 24 Канал
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