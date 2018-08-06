Лекарства, на которые отменили запрет в Украине: перечень

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками с начала 2018 года отменила запрет на ряд препаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе Гослекслужбы.

В частности, временный запрет отменили на целый ряд препаратов, растворов для инъекций и вакцин.

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Сердечно-сосудистые заболевания:

"Изо-Мик", препарат для сердечников всех серий (украинская фармацевтическая компания "Микрохим") – запрет отменили 4 июня 2018 года.

Вакцины:

"Имовакс полио", вакцина для профилактики полиомиелита серии P3A501V (Санофи Пастер, Франция), РП RU/14266/01/01 – запрет отменили 6 июня 2018 года.

Вакцина для профилактики дифтерии, столбняка и коклюша серии 282P6016A (Серум Институт Индии ПВД. ЛТД., Индия), РП RU/15334/01/01 – запрет отменили 6 июня 2018 года.

Вакцина от БЦЖ, лиорфилизированная/bcg vaccine freeze-dried серии 292 против туберкулеза серии 297 (BB-NCIPD ltd., Болгария), РП RU/15350/01/01 – запрет отменили 12 июня 2018 года.

Обезболивающее и спазмалитики:

"Ацетилсалициловая кислота" (аспирин) ("Лубныфарм", Украина); "Долоксен", таблетки против боли серии 150717 ("Индоко Ремедис Лимитед", Индия) – запрет отменили 5 июня 2018 года.

"Кетанов" серии №11176077, таблетки по 10 мг № 100 (10х10) в блистерах (КК Терапия АО, Румыния) – отменили запрет 25 июня 2018 года.

"Комбиспазм", таблетки по 10 таблеток в алюминиевом блистере; по 1 блистеру в картонной пачке; по 10 картонных пачек в групповой пачке из картона (Эвертоджен Лайф Саенсиз Лимитед, Индия) – отменили запрет 1 августа 2018 года.

Пищеварительная система:

"Энтеросгель" серии №2531217, паста для перорального применения, 70 г/100 г по 405 г в контейнере; по 1 контейнеру в коробке из картона (Прао "ЭОФ "КРЕОМА-ФАРМ") – отменили запрет 30 мая 2018 года.

Раствор для инъекций:

"Тиопентал" серии 167106 (лиофилизат для приготовления раствора для инъекций по 1,0 г во флаконах), препарат для общей анестезии (ОАО "Киевмедпрепарат") – временный запрет отменили 7 мая 2018 года.

"Новокаин-Дарница" серии VU 181217, препарат для анестезии ("Фармацевтическая фирма" Дарница", Украина), РП RU/3972/01/01 – запрет отменили 6 июня 2018 года.

"Гроутропин" серии GD70614, раствор для инъекций 8 МЕ/мл по 2 мл (Донг-А СТ Ко., Лтд, Корея) – запрет отменили 10 мая 2018 года.

"Армадин" серии №71308015, раствор для инъекций, 50 мг/мл по 2 мл в ампулах №10 (5х2) в кассетах в пачке, № 10 (10х1) в блистерах в пачке (ПАО "Лекхим-Харьков)– отменили запрет 24 июля 2018 года.

К слову, 6 августа стало известно, что Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно установила запрет на реализацию и применение раствора для вливания (инфузии) лекарственного средства "Артифрин-Здоровье Форте".



Под постоянный запрет также попал раствор для наружного применения "Этанол 70". Раньше он был под временным запретом, который наложили за фальсификацию производителя ЧП "Килафф".

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